Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının ardından yayımlanan ortak bildiride, "İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, Uluslararası Koalisyon'un DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini vurguladı." ifadelerine yer verildi.



Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak ziyareti kapsamında, Yıldırım ve Irak Başbakanı Haydar el-İbadi'nin başkanlığında, Türkiye-Irak 3. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı yapıldı.



Toplantıda iki tarafın birbirlerini ilgilendiren hayati tüm alanlarda işbirliğini artırması, ülkelerin çıkarlarına hizmet edecek ekonomik, siyasi ve stratejik ilişkileri tesis etme ve geliştirmesine ilişkin konular ele alındı.



Toplantının ardından bir ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, iki taraf, ülkeler arasındaki ilişkilerin temelini oluşturan toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı çerçevesinde, karşılıklı güvenlik ve istikrarın sağlanacağını ve birlikte terörle mücadele etmeyi benimsediklerini belirtti.



Taraflar, Başika Kampı'nın bir Irak kampı olduğunu vurguladı. Irak tarafı, Başika kampı hususundaki tutumunun sabit olduğunu belirterek, Türk tarafının kuvvetlerini çekmeye yönelik süreci başlatması ve bu meselenin sona erdirilmesi gerekliliğini vurguladı. Türk tarafı da Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu yineledi.



Irak ve Türkiye, aralarındaki ticari ve ekonomik işbirliği düzeyinin artırılmasının, terörden zarar gören bölgelerin yeniden inşasının ve iki ülke arasında imzalanan anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine değindi. Taraflar, Dicle ile Fırat Nehirlerine ait suların yönetimi ve ortak su projelerinde işbirliğinin artırılması üzerinde anlaştı.



Türkiye Hükümeti, Ninova'nın kurtarılması ve DEAŞ'ın varlığını yok etme operasyonları kapsamında; Irak Silahlı ve Güvenlik Kuvvetlerinin elde ettiği kayda değer ilerlemeyi takdirle karşıladığını ifade etti.



İki taraf, topraklarında herhangi bir terör örgütünü bulundurmayacaklarını ve iki ülkenin milli güvenliğini tehdit eden herhangi bir faaliyette bulunulmasına izin vermeyeceklerini vurguladı. İki taraf, Uluslararası Koalisyonun DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadelede işbirliği içinde hareket edeceklerini belirtti.



Taraflar, iki ülke halkları arasındaki kültürel ve sosyal bağların kuvvetlendirilmesi, iki ülke vatandaşlarının kaynaşmalarına imkan sağlanması için kültür ve turizm alanında kapsamlı bir atılım yapılması gerekliliğinin altını çizdi.



Türkiye ve Irak, ortak stratejik vizyon temelinde çıkarları ve sınamaları belirleyerek, bölgede güvenliğin ve istikrarın sağlanması için birlikte çalışmak, ayrıca mezhebi ve etnik kutuplaşma dahil bölgenin güvenlik ve istikrarını tehdit eden tüm faktörleri bertaraf etmek üzerinde mutabık kaldı.