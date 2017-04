Türkiye İmsad Gündem Buluşmaları

Türkiye İMSAD Yönetim Kurulu Başkanı Ferdi Erdoğan, geçen yıl yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen inşaat malzemeleri sektörünün önemli bir büyüme yakaladığını söyledi.



Erdoğan, Türkiye İmsad tarafından düzenlenen "Gündem Buluşmaları" başlıklı etkinlikte yaptığı konuşmada, dernek olarak Yapı Yasası, kentsel dönüşüm, endüstri 4.0, dijital otomasyon, sektörel eğitim, piyasa denetimi, inşaat malzemesi sanayisini daha iyi anlatmak gibi konuların öncelikli hedefleri arasında yer aldığını aktardı.



Sektör verilerini katılımcılarla paylaşan Erdoğan, 2016 yılının zor bir yıl olduğuna işaret ederek, sektörlerin yoğun gündem içinde çarklarını çevirmeye çalışan ekonomi içinde ayakta durmaya çalıştıklarını anlattı.



Yaşanan olumsuzluklara rağmen sektörün geçtiğimiz yıl önemli bir büyüme yakaladığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Referandum geride kaldı, bundan sonra asıl istikrarı nasıl yakalayıp sürdüreceğimiz üzerine yoğunlaşma zamanı geldi. İstihdamın artırılması, ekonominin canlanması, yatırımların tekrar başlaması ve artması ancak bir yatırım ikliminin, sağlıklı ve sürdürülebilir olması ile mümkün. Dolayısıyla bundan sonra beklediğimiz dinamizm, ekonominin sürdürülebilir canlanmasının başlaması.



Ekonomide henüz istenilen, arzu edilen büyümenin ve istikrarın sağlandığını tam söyleyemeyiz. 10 bin dolar gelir bandına takılmış vaziyetteyiz. Yeni hesaplamalarla 2017 için 11 bin 500 dolar beklentisi telaffuz ediliyor ancak kurun 3,60 lira seviyelerinde olması bunun pek mümkün olmayacağını gösteriyor. Bunun gerçekleşmesi için kurun 3,18 lira olması ya da 11 bin 500 doları dolduracak bir ekonominin olması gerekiyor."



İnşaat sektörünün fonlanmasının sektöre canlılık getirdiğine dikkati çeken Erdoğan, bu canlılığın daha çok birinci el konuttan ziyade ikinci el konutun finansmanında kullanıldığı yönünde analizlerin mevcut olduğundan bahsetti.



İlk el konut satışlarının artmaması halinde, inşaat malzemesi hareketinin yavaşlaması yönündeki endişelerinden söz eden Erdoğan, "Mart'tan Mart'a bir ölçüm yapmışlar, 1,4 milyon adet konut satılmış, bu iyi bir rakam, her sene de arttığı gözüküyor fakat bunun büyük oranı ikinci el." ifadelerini kullandı.



"Bakanlık ile yeni teknik şartname hazırlığına başladık"



Türkiye'nin bulunduğu coğrafyada önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Erdoğan, son yıllarda Türk müteahitlerin bölgedeki hareketleri ile inşaat malzemelerinin de hareketlendiğini, büyük bir ivmenin yakalandığını, bunun sürdürülebilir hale gelmesi gerektiğini dile getirdi.



İMSAD Başkanı Erdoğan konuşmasında kentsel dönüşümün doğmasına sebep olan deprem konusuna da değindi. Kentsel dönüşüm atılımının başladığını fakat istenilen çizgide olmadığını söyleyen Erdoğan, alanların dönüştürülmesi planlanırken, binaların dönüştürüldüğünü, öncelikle alanların dönüştürülmesi gerektiğini kaydetti.



Türkiye'nin yüzde 95'inin deprem bölgesinde yaşadığına işaret ederek bunun bir realite olduğunu, alınan önlemlerle depremle yaşamayı öğrenmek gerektiğini söyleyen Erdoğan, 7 milyon konutun depreme dayanıklı hale gelmesi için gereken Yapı Yasası'nın hızlandırılması gerektiğine dikkati çekti.



Ferdi Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu ile İMSAD arasında yürütülen çalışma kapsamında yeni bir "İnşaat Genel Teknik Şartnamesi"nin hazırlanması çalışmalarının başladığını bildirerek, sektör adına çalışmanın önemli olduğunu söyledi.



Türkiye'nin gelişmekte olan bir ülke olarak referandum sonrası dünya ile entegre olmuş ekonomisinin bir an önce kalıcı, sürdürülebilir kalkınma, büyüme, istihdam artışı ve milli gelirin orta gelir seviyesinin üstüne çıkması beklentilerini ileten Erdoğan, "Kalkınma, büyüme ve istihdam alanlarında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da lokomotif rolümüzü sürdürmek istiyoruz." şeklinde konuştu.



"Alınan yapı ruhsatları ve izinleri bizi umutlandırıyor"



Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Kurucusu Can Fuat Gürlesel, 2016'da toplam inşaat harcamalarının 432 milyar lira olduğunu, inşaatın milli gelir içindeki payının ise yüzde 8,5 düzeyinde gerçekleştiğini söyledi.



İnşaatta yılın belirleyici kriterlerinin geçen yıllarda alınan yapı ruhsatları ve yapı izinleri olduğunu dile getiren Gürlesel, şöyle devam etti:



"Yapı ruhsatlarında konut tarafındaki artışa bağlı olarak geçen sene yüzde 6,5-7'lik bir yükseliş oldu. Bunu pozitif algılamak mümkün. Fakat artış konut tarafından geliyor. Konut dışı binalarda alınan yapı ruhsatlarında gerileme var. Daire sayısı olarak bakılırsa 2014'te 1 milyon 27 bin yapı ruhsatı alınmıştı, 2015'te 888 bin, 2016'da 982 bin. Yani birinci elde sirkülasyon artarsa bu alınan yapı ruhsatları daha hızlı işe döner. Geçen yıl alınan yapı ruhsatları ve yapı izinleri fena değil. Zorlu bir yıla rağmen alınan yapı ruhsatı ve izni sayısı bizi bu sene için umutlandırıyor."



Gürlesel, hükümetin sektörü çok önemsemesinin ve bütün teşvikleri buraya yığmasının kendilerini sevindirdiğini kaydederek, bu desteklerin sektörü pozitif etkilediğini aktardı.



"Yeni konut satışları ilk çeyrekte arttı"



Gürlesel, yılın ilk 3 ayında 325 bin 780 konutun satıldığını ifade ederek, bunda verilen desteklerin, kampanyaların, faiz indirimlerinin önemli yer tuttuğunu söyledi.



Yeni konut satışlarında geçen yılın ilk çeyreğine göre bir miktar yukarıda olduklarını dile getiren Gürlesel, satışların yüzde 39-40 civarının yeni konut olduğunu bildirdi.



Gürlesel, "Konut kredileri tarafında ilk 3 ayda önemli bir sıçrama oldu. İlk çeyrekte 12 milyar TL'ye yakın bir kredi kullanımı var. Diğer kredi türlerinde faiz oranı artmasına rağmen bankalar konut faizlerini halen artırmıyor. Bu konut kredisi talebini desteklemeye devam ediyor." dedi.



Alışveriş merkezleri, ofisler, oteller gibi ticari gayrimenkullerde sıkıntıların sürdüğünü ifade eden Gürlesel, turizmdeki, ticaretteki, ekonomideki sıkıntıların ticari gayrimenkulleri olumsuz etkilediğini anlattı.



"Kamu-özel iş birliği projeleri sektörü sürükleyecek"



Gürlesel, inşaat sektöründe bu yıl esas hareketi kamu-özel iş birliği ile hayata geçen projelerin sağlayacağını belirterek, sözlerini şöyle noktaladı:



"Şu anda devam eden 29 tane kamu-özel iş birliği projesi var. Bunlar yaklaşık olarak 36 milyar dolara yakın bir büyüklüğe sahip. Yüksek Planlama Kurulu'nda geçen yıl kabul edilen Çanakkale Otoyolu bu sene başladı. En büyük destek buradan gelecek.



Yurt dışı müteahhitlik işlerinde 2014'ten bu yana zayıflayarak geldik. Bu yılın ilk çeyreğinde önceki iki yıla göre iyi durumdayız. İlk çeyrekte yurt dışında 2,9 milyar dolarlık iş aldık, proje sayısı ise 28. Bu yıl bazında yaklaşık 110-120 projeye denk geliyor. Canlı yıllarda 400-500 proje alıyorduk."