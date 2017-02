Türkiye Ilişkileri Washıngton'da Tartışıldı

Washington merkezli düşünce kuruluşu Global Policy Institute (GPI) tarafından düzenlenen "ABD Türkiye ilişkilerinde yeni bir sayfa mı?" başlıklı panel konunun uzmanlarını bir araya getirdi.



Washington merkezli düşünce kuruluşu Global Policy Institute (GPI), Donald Trump döneminde ABD Türkiye ilişkilerinin geleceğini ele alan bir etkinlik düzenledi. Donald Trump'ın ABD başkan adaylığı döneminde dış politika danışmanlığını yapan Walid Phares, ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı General Mark Kimmitt ve Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Küntay'ın konuşmacı olarak katıldığı etkinliğin moderatörlüğünü Global Policy Institute (GPI) Başkanı Paolo von Schirach üstlendi.



Panele ev sahipliği yapan Bahçeşehir Üniversitesi Washington DC rektörü Sinem Vatanartıran, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, her iki ülkenin karşı karşıya olduğu terör tehdidi nedeniyle ABD ve Türkiye arasında geçmişten bugüne devam eden müttefiklik ilişkisinin güçlenmesine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi. Vatanartıran etkinlik sonrası verdiği röportajda ise, düzenledikleri etkinliklerle Türkiye'nin iki önemli konusuna dikkat çekmek istediklerini ifade etti. 'İlk olarak IŞİD'e karşı verilen mücadelede müttefik ülkelerden biri olan Amerika'nın PKK'nın uzantısı olan YPG ve PYD'ye yönelik tavrının nasıl olacağını, ikinci olarak da FETÖ konusunda Amerika'daki yeni hükümetin nasıl bir tutum sergileyeceğini merak ediyoruz' diyen Vatanartıran bu konulardaki beklentilerini çeşitli mecralarda dile getirmeye çalıştıklarını belirtti. Bölgedeki kalıcı huzur ve istikrar için iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlü olması gerektiğine inandıklarını söyleyen Vatanartıran, 'İki ülke arasında bundan sonra temiz bir sayfa açılmasını istiyoruz. Geçmişte daha güçlü müttefik oldukları ilişkilerini tekrar kazanmalarını diliyor ve bunun için çaba harcıyoruz' dedi.



"ABD TÜRKİYE OLMADAN YAPAMAZ"



Panelde ilk sözü alan ABD eski Dışişleri Bakan Yardımcısı General Mark Kimmitt, ABD ve Türkiye arasındaki karşılıklı stratejik çıkarlara dayanan ilişkiye dikkat çekerek, Türkiye'nin çevrelendiği coğrafyanın krizlerle boğuştuğunu ve bu krizlerin ABD'nin güvenliğini tehdit etme potansiyeline sahip olduğunu hatırlattı. Kimmitt, bu yüzden ABD'nin öncelikle kendi güvenliği için Türkiye ile yakın işbirliği yapması gerektiğini savundu. Krizleri fırsata çevirmenin iki ülkenin elinde olduğunu anlatan eski Dışişleri Bakan Yardımcısı, ABD'nin Ortadoğu'da Türkiye ile ortak hareket etmeksizin başarılı olmasının mümkün olmadığını söyledi.



TRUMP'IN ORTADOĞU DANIŞMANINDAN İŞBİRLİĞİ VURGUSU\t



ABD'nin çiçeği burnunda başkanı Donald Trump'ın kampanya döneminde en yakınındaki isimlerden biri olan dış politika danışmanı Walid Phares, panelde yaptığı konuşmada yeni başkan Trump'ın önümüzdeki dönemde Türkiye ile ilişkilerde izleyeceği rotaya ilişkin ipuçları verdi. Trump'ın teröre karşı Türkiye ile işbirliği yapacağına inandığını anlatan Phares, özellikle Suriye politikası ve DEAŞ ile mücadele konularında ortak hareket etme potansiyeline dikkat çekti. Bölgede ortaya çıkabilecek en ufak yerel krizin kısa sürede büyüme riskinin olduğunu anlatan Phares, bunu engellemenin yolunun diyalog zemini yaratmaktan geçtiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın yüz yüze gerçekleşecek ilk görüşmelerinin önemine işaret eden Phares; Türkiye, ABD ve Rusya'nın bir araya gelerek uluslararası krizlere çözüm bulma konusunda bir güvenlik ortaklığı kurabileceklerini söyledi.



"BİR TERÖR ÖRGÜTÜNDEN KURTULMAK İÇİN BAŞKA BİR ÖRGÜTÜ KULLANAMAZSINIZ"



Panelde son olarak söz alan Bahçeşehir Üniversitesi Amerikan Araştırmaları Merkezi Başkanı Burak Küntay, ABD'nin DEAŞ'la mücadele politikasını eleştirerek "Bir terör örgütünden kurtulmak için bir başka terör örgütünü kullanarak başarıya ulaşamazsınız" diye konuştu. ABD'nin PYD/YPG'ye destek vermesinin yanlış olduğunu vurgulayan Küntay, ABD'nin hem bu konuda hem de FETÖ konusunda Türkiye'nin hassasiyetlerini dikkate alarak Türkiye ile daha yakın ilişki içinde olmasının her iki ülkenin yararına olacağının altını çizdi.



(Tür: Dış)