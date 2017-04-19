Türkiye ile Ticari Sıkıntının Rusya'ya Maliyeti 1.5 Milyar Dolar'
Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye ile yaşanan ticari sıkıntılar nedeniyle Rusya'nın mali kaybının, yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi.
Rusya Tarım Bakanı Tkaçev, Türkiye ile yaşanan ticari sıkıntılar nedeniyle Rusya'nın mali kaybının, yaklaşık 1,5 milyar dolar olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com
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