Türkiye Ile Somali Arasında Çeşitli Alanlarda Ikili Anlaşmalar Imzalandı

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun gelişi İmza töreninden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu Türkiye-Somali arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.

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