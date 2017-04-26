Türkiye Ile Somali Arasında Çeşitli Alanlarda Ikili Anlaşmalar Imzalandı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun gelişi İmza töreninden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu Türkiye-Somali arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu'nun gelişi
İmza töreninden detaylar ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu Türkiye-Somali arasındaki anlaşmaların imza törenine katıldı.