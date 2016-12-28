Türkiye ile Rusya'nın Suriye İçin Genel Ateşkes Planı Önerisinde Anlaşması

Rusya Parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Uluslararası İlişkiler Komitesi Üyesi Sergey Jeleznyak, Ankara ile Moskova'nın Suriye genelinde ateşkese başlanılması önerisinin stratejik öneme sahip olduğunu ve krizin çözülmesine büyük katkı sağlayacağını söyledi.



Jeleznyak, Ria-Novosti ajansında yer alan açıklamasında, "Türkiye ve Rusya'nın, Suriye'de savaşan taraflara ülke genelinde ateşkes başlatmaları önerisi, bu ülkedeki siyasi çözüme ve Ortadoğu'nun istikrarına yönelik önemli bir adım. Bu karar stratejik bir karakter taşıyor ve Suriye krizinin sonunu büyük ölçüde yaklaştırabilir." ifadelerini kullandı.



Rus milletvekili ayrıca, Türkiye-Rusya-İran formatının Suriye'de barışın tesisi adına verimliliğini kanıtladığını belirtti.