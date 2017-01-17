Türkiye ile KKTC Arasındaki Enerji İş Birliği Anlaşması

Kıbrıs Türk Sanayi Odasınca (KTSO), Türkiye ile KKTC arasındaki kapsamlı enerji iş birliği anlaşmasına ilişkin, "Projenin KKTC'de arz güvenliği sağlayacak ve daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan verecek şekilde vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesini destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.



KTSO'dan yapılan yazılı açıklamada, anlaşmanın, KKTC ile Türkiye arasında çift taraflı iletim sağlayacak elektrik hattı projesinin hayata geçirilmesine zemin sağlayacağı belirtildi.



KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığının anlaşma konusundaki çabasının ve anlaşmanın Cumhuriyet Meclisi'nde büyük oranda kabul görmesinin memnuniyetle karşılandığı bildirildi.



Anlaşmanın bir reform niteliği taşıdığı vurgulanarak, şunlar kaydedildi:



"Projeyle, enerji maliyetlerinde rekabet edebilir seviyeye ulaşılabileceğine inanıyoruz. Projenin KKTC'de arz güvenliği sağlayacak ve daha fazla yenilenebilir enerji yatırımlarına imkan verecek şekilde vakit kaybedilmeden hayata geçirilmesini destekliyoruz."



KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda dün onaylanan anlaşma, iki ülke arasındaki elektrik altyapısının yenilenmesi ve arz güvenliğinin oluşturulması, enterkonnekte sisteminin kurulması, yenilenebilir enerji alanında ortak çalışma yapılması ve elektrik alanındaki mevzuatların karşılıklı uyumlu hale getirilmesini kapsıyor.



Anlaşmayla ayrıca, petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi ve gerekli altyapıların tesis edilmesi için ortak projelerin yürütülmesi hedefleniyor.