Türkiye ile KKTC Arasında Kapsamlı Enerji İş Birliği Anlaşması

Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında kapsamlı enerji iş birliği anlaşması Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda onaylandı.



İki ülke arasında elektrik, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji konularını da kapsayan enerji iş birliği anlaşması yasa tasarısı 50 milletvekilinden oluşan KKTC meclisinde 39 kabul, 4 ret oyuyla kabul edildi. Oylamaya 7 milletvekili ise katılmadı.



Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yapılan anlaşma ile Türkiye'nin iletim sistemine entegre olacaklarını belirterek, amaçlarının sürdürülebilir, ucuz ve temiz enerji elde etmek olduğunu kaydetti.



Kısa dönem içinde yenilenebilir enerji kaynakları alanında ihale açılacağını söyleyen Atun, üretim tesislerinin kurulmasının da teşvik edileceğini bildirdi.



Ucuz ve kaliteli elektriğe ulaşmada kolaylık sağlayacak



Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman da anlaşmanın genel olarak elektriğin yanı sıra, petrol, doğalgaz, yenilenebilir enerji konularını da kapsayan bir anlaşma olduğunu belirterek, bunun ucuz ve kaliteli elektriğe ulaşmada kolaylık sağlayacağını ifade etti.



Türkiye ile KKTC arasındaki anlaşma, elektrikte altyapının yenilenmesi, elektrik arz güvenliğinin oluşturulması, enterkonnekte sisteminin kurulması, yenilenebilir enerji alanında ortak çalışma yapılması, elektrik alanındaki mevzuatların karşılıklı uyumlulaştırılması ile petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi ve gerekli altyapıların tesis edilmesi için ortak projelerin üretilmesi maddelerini kapsıyor.