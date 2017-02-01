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Türkiye ile İsrail Arasında Siyasi İstişareler Yeniden Başladı
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Türkiye ile İsrail Arasında Siyasi İstişareler Yeniden Başladı
1 Şubat 2017 Çarşamba 19:02
Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılından bu yana ilk siyasi istişareler Ankara'da yapıldı.
Türkiye
ile
İsrail
arasında 2010 yılından bu yana ilk siyasi istişareler
Ankara
'da yapıldı.
Kaynak:
Dunya.com
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