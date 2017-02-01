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Türkiye ile İsrail Arasında Siyasi İstişareler Yeniden Başladı
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Türkiye ile İsrail Arasında Siyasi İstişareler Yeniden Başladı

Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılından bu yana ilk siyasi istişareler Ankara'da yapıldı.

Türkiye ile İsrail Arasında Siyasi İstişareler Yeniden Başladı

Türkiye ile İsrail arasında 2010 yılından bu yana ilk siyasi istişareler Ankara'da yapıldı.

Kaynak: Dunya.com

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