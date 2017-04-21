Türkiye ile Guyana Arasında Siyasi İstişare Mekanizması Kurulacak

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Guyana Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Carl Greenidge ile görüştü.



Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde Bakan Çavuşoğlu, mevkidaşı Greenidge ile ikili görüşmede bulundu.



Görüşmede, iki ülke dışişleri bakanlıkları arasında siyasi istişare mekanizması kurulmasına dair mutabakat muhtırası imzalandı. Bakan Çavuşoğlu, taraflar arasındaki siyasi istişare toplantılarının ilkinin yakın zamanda düzenleneceğini belirtti.



Konuk Bakan ise madencilik ve petrol arama konularında Türkiye'nin deneyimlerinden yararlanmak istediklerini kaydederek, altyapı ve yol yapımı projeleri için Türk firmalarını Guyana'ya davet etti.



Öte yandan, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) bu ülkedeki projelerinin çeşitlendirilerek artırılması konusu da ele alınarak, taraflar arasında her alanda iş birliğinin artırılması konusunda fikir birliğine varıldı.