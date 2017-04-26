Türkiye Ile Güney Sudan Arasında Ticaret ve Ekonomik Işbirliği Anlaşması
-Toplantının katılımcılarının salonda yuvarlak masada oturması -Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması -Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Stephen Dhieu Dau'nun konuşması -Anlaşma metninin imzalanması ve tokalaşma ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Güney Sudan Maliye ve Planlama...
-Toplantının katılımcılarının salonda yuvarlak masada oturması
-Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşması
-Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Stephen Dhieu Dau'nun konuşması
-Anlaşma metninin imzalanması ve tokalaşma ANKARA - Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Stephen Dhieu Dau ile "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nı imzaladı.