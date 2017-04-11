Türkiye İlaç Pazarı Yüzde 10'un Üzerinde Büyür'
Takeda Türkiye Genel Müdürü Yüceland, "Türkiye'de ilaç pazarı büyümeye devam ediyor.
Takeda Türkiye Genel Müdürü Yüceland, "Türkiye'de ilaç pazarı büyümeye devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de ilaç pazarı yüzde 10 üzerinde büyür. Türkiye Japonların radarında olan bir ülke" dedi.
Kaynak: Dunya.com
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