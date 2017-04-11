Türkiye İlaç Pazarı Yüzde 10'un Üzerinde Büyür"

Japon ilaç firması Takeda Türkiye Genel Müdürü Gamze Yüceland, "Türkiye'de ilaç pazarı büyümeye devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de ilaç pazarı yüzde 10 üzerinde büyür." dedi.



Takeda'nın düzenlediği basın toplantısından konuşan Yüceland, Türkiye'nin Japonların radarında bir ülke olduğunu, Takeda'nın 2015 yılında Türkiye'ye 100 milyon dolar yatırım yaptığını ve bu sayede yeni ürünlere ulaştıklarını söyledi.



Yüceland, "2016 yılında ilaç pazarı yüzde 15'in üzerinde bir büyüme gerçekleştirildi. Türkiye'de ilaç pazarı büyümeye devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de ilaç pazarı yüzde 10 üzerinde büyür. Çok genç bir ülkeyiz. Ayrıca ömür uzadı ömür uzayınca beraberinde kronik hastalıklarda artış oldu." diye konuştu.



Türkiye'de yaklaşık 300 çalışanı ve ürün portföyü ile bugün ilaç pazarının güçlü oyuncularından olan Takeda'nın hasta odaklı yaklaşımıyla hasta ve hekimlerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini belirten Yüceland, Türkiye'de, hematoloji onkoloji, gastroenteroloji, solunum, metabolizma, enfeksiyon ve kas iskelet sistemi tedavi alanlarında faaliyet göstermeyi sürdüreceklerini kaydetti.



"Türkiye, Takeda'nın büyümeye odaklandığı ülkelerden"



Takeda şu anda faaliyet gösterdiği tedavi alanları dikkate alındığında Türkiye'nin 7. ilaç şirketi konumunda olduğunu kaydeden Yüceland, şunları kaydetti:



"Türkiye, Takeda'nın büyümeye odaklandığı ülkelerden. Son 2 yıl içinde şirketimiz faaliyet gösterdiği alanlar içerisinde en hızlı büyüyen ilaç şirketlerinden biri olmuştur. Takeda Türkiye olarak insan odaklı yaklaşımımız kapsamında hastaların yanı sıra çalışanlarımızı da çok önemsiyoruz. Bu yüzden son 2 yılda insan kaynakları alanındaki objektif ve adil politikaların uygulamalarına ağırlık verdik. Şirketi büyütürken çalışanlarımızı da büyüttük. Bunun için global gelişim akademileri, özel tasarlanmış eğitim programları ile 300 çalışanımızın gelişimine yatırım yaptık. Son bir yıl içerisinde şirketimize 60 yeni çalışan katıldı."



Yüceland, Takeda olarak Türkiye'ye değer katabilmek için büyük bir özveriyle çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.



Takeda Türkiye Medikal Direktörü Dr. Kerem Organ ise Takeda'nın önümüzdeki dönemde onkoloji-hematoloji ve gastroenteroloji alanlarında hastalara umut olacak yeni tedaviler üzerinde çalışmaya devam edeceğini söyledi.



Organ, Takeda Türkiye'nin hedefinin, tüm yenilikçi ürünlerini en hızlı şekilde Türkiye'deki hastalara da ulaştırılabilmesi olduğunu belirtti.