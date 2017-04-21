Türkiye, İkiyaka Şehitlerini Gözyaşlarıyla Andı

Türkiye, İkiyaka şehitlerini gözyaşlarıyla andı.

Türkiye, İkiyaka şehitlerini gözyaşlarıyla andı

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, Şehit