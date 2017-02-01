Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Verilerine Göre, Son 12 Aylık Dönemde İhracat Yüzde 1,8 Artışla 143...
Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, son 12 aylık dönemde ihracat yüzde 1,8 artışla 143 milyar 588 milyon dolar düzeyinde gerçekleşti.
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