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Türkiye İhracatçılar Meclisi Verilerine Göre, Ocakta İhracat Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 15...
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Türkiye İhracatçılar Meclisi Verilerine Göre, Ocakta İhracat Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 15...

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Verilerine Göre, Ocakta İhracat Geçen Yılın Aynı Ayına Göre Yüzde 15...

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre, ocakta ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artarak 10 milyar 528 milyon 47 bin dolar oldu.

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Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye, İhracat