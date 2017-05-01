Nisan'da İhracat Yüzde 4 Arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre nisan ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 11 milyar 866 milyon dolar oldu. Son 12 aylık dönemde ise ihracat yüzde 4 artışla 145 milyar 656 milyon dolara ulaştı.

"TAKVİM ETKİSİNDEN DOLAYI İHRACATTA AZALMA VEYA ARTIŞ GÖRDÜK"

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, ihracat rakamlarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Bu dönemde bazı aylarda takvim etkisinden ötürü ortalamanın üzerinde ya da altında ihracat artışları gördük. Nisan ayı da takvim etkisinin negatif olduğu aylardan biri oldu ve ihracat artışımız ortalamanın altında gerçekleşti. Ayrıca, Nisan ayının ilk yarısında Türkiye'nin referandum gündemine kilitlenmesi de ihracat artışımızı sınırlandıran bir başka unsur oldu." dedi.

"ÇELİK, OTOMOTİV, MADENCİLİK VE MÜCEVHER SEKTÖRLERİ İHRACATA GÜÇ KATTI"

Nisan ayında ihracatın sektörel yapısına bakıldığında, genel ihracat artışına en güçlü desteği çelik, otomotiv, madencilik ve mücevher sektörleri verdi. Nisan ayında çelik sektörü ihracatı hammadde fiyatlarındaki artışın da etkisiyle 326 milyon dolar artış göstererek sanayi sektörleri arasındaki oransal bazda en güçlü artışı kaydetti. Otomotiv ihracatı 253 milyon dolar, madencilik sektörü ihracatı 112 milyon dolar ve mücevher sektörü de 100 milyon dolar artış kaydetti. Tarım sektörü ihracatı ise yüzde 1,3 düşüş gösterdi. Diğer taraftan, nisan ayında Hazır Giyim sektörü ihracatının baz etkisi sebebiyle yüzde 11,1'lik kayıp yaşaması, ihracat artışını sınırlayıcı etki yarattı.

"İLK DÖRT AYDA İHRACATA EN YÜKSEK KATKI OTOMOTİVDEN GELDİ"

Yılın ilk dört ayına bakıldığında, son yıllarda sürekli olarak görüldüğü üzere otomotiv sektörü, yine ihracata en yüksek katkıyı sunan sektör oldu. Bu dönemde yakalanan 4,5 milyar dolarlık ihracat artışının 1,7 milyar dolarlık kısmı tek başına otomotiv sektöründen geldi. Otomotivin ardından en yüksek ihracat artışı petrol ve hammadde fiyatlarındaki artışın etkisiyle çelik ve kimyevi maddeler ve mamülleri sektörlerinde yaşandı. Bu dönemde çelik ihracatı yüzde 43 artışla 4 milyar dolara çıkarken, kimyevi maddeler ve mamülleri sektöründeki ihracat ise yüzde 17 artışla 5,3 milyar dolar seviyesine yükseldi. Nisan ayında olduğu gibi ilk dört aylık dönemde de Hazır Giyim sektörümüzün ihracatı geriledi.

"DÜNYANIN HER KÖŞESİNE İHRACATIMIZI ARTIRIYORUZ"

Bu yılın başından bu yana dünyanın her köşesinde 252 ülkeye ihracat yapıldığını kaydeden Büyükekşi, ülke grupları bazında yapılan ihracata ilişkin şu bilgileri verdi: "Nisan ayında en önemli ticaret partnerimiz olan AB'ye ihracatımız yüzde 3,2 artış yakaladı. Yılbaşından bu yana ise AB'ye ihracatımız yaklaşık 2,1 milyar dolar artış gösterdi. Yani, bu dönemde toplam ihracat artışımızın yarısına yakını Avrupa Birliği ülkeleri kaynaklı oldu. AB'den sonra ihracat artışımıza en büyük katkıyı sunan Kuzey Amerika'ya ihracatımız yüzde 28,7 gibi çok güçlü bir artış yakaladı. Bu artışta ABD'ye olan ihracatımızın yüzde 26,7 artması etkili oldu. Nisan'da Ortadoğu ülkelerine ihracatımız ise Irak'a olan ihracatımızın toparlanmasıyla birlikte yüzde 8,5 artış kaydetti. Diğer taraftan, yılbaşından bu yana ihracatımızın azaldığı Afrika ülkelerinde Nisan ayında da yüzde 5,8 ihracat kaybı yaşadık" dedi.

Ülke bazında ise nisan ayında en dikkat çekici artışların Malta, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kanada'da yakalandığını vurgulayan Büyükekşi, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu ülkelere ihracat sırasıyla yüzde 351, yüzde 99 ve yüzde 50 artış kaydetti. Bu ülkelerin yanı sıra yılbaşından bu yana yüzde 50'nin üzerinde ihracat artışı yakaladığımız Çin'e ihracatımız nisan ayında da yüzde 38,3 ile artışını sürdürürken, en önemli ihracat pazarlarımızdan olan Irak'a olan ihracatımız da nisan ayında yüzde 22,8 ile güçlü bir şekilde artmaya devam etti. Diğer taraftan, Rusya'ya ihracatımız ise yüzde 5,4 ile artış kaydetti. Böylelikle, Rusya'ya ihracatımız ilk 4 ayda yüzde 29,6 artış yakalamış oldu."

SAKARYA EN BÜYÜK KATKIYI YAPAN İL OLDU

Nisan ayında 47 ilin ihracatı artarken, 33 ilin ihracatında ise gerileme yaşandı. Artış yaşayan iller arasında en dikkat çekici gelişme Sakarya ilinde yaşandı. Önemli otomotiv ihracatçısı illerden olan Sakarya'nın ihracatı nisan ayında yüzde 179,3 artış kaydetti. İlk dört aylık dönemde ise Sakarya'nın ihracatı 1,7 milyar dolar oldu. Sakarya, söz konusu dönemde tek başına ülke ihracat artışının yaklaşık dörtte birini gerçekleştirmiş oldu. Sakarya gibi güçlü ihracat artışı yakalayan bir diğer il ise Elazığ oldu. Elazığ'ın ihracatı nisan ayında yüzde 375,1 artarken, yılbaşından bu yana artış oranı yüzde 330,8 oldu.

TİM Başkanı Büyükekşi, "Bizleri sevindiren bir diğer gelişme ise adı terörle anılan illerimizin yakaladıkları ihracat artışları oldu. Nisan ayında Şırnak, Hakkari ve Van'ın ihracatları sırasıyla yüzde 19,8, yüzde 65,4 ve yüzde 109,5 artış kaydetti. Bölgemizde huzurun tesis edilmesiyle birlikte ekonomik aktivitenin hızlanıyor olması ve bunun ihracatımızı da artırıcı etki yaratması bizler açısından son derece önemli" diye konuştu.