Türkiye İçin Gerekli Büyüme Hızı Yüzde 5'
Türkiye için gerekli büyüme hızının yüzde 5 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Emre Alkin, yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Türkiye için gerekli büyüme hızının yüzde 5 olduğunu söyleyen Prof. Dr. Emre Alkin, yeni bir büyüme hikayesine ihtiyaç olduğunun altını çizdi.
Kaynak: Dunya.com
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