Türkiye Için Evet" Yürüyüşü

- Yürüyüşten görüntüler TÜGVA Yalova Şube Başkanı Muhammed Edip Özyılmaz'ın konuşması YALOVA - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova Şubesi tarafından "Türkiye İçin Evet" adlı yürüyüş gerçekleştirildi.

Türkiye Için Evet' Yürüyüşü

- Yürüyüşten görüntüler
TÜGVA Yalova Şube Başkanı Muhammed Edip Özyılmaz'ın konuşması
YALOVA - Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yalova Şubesi tarafından "Türkiye İçin Evet" adlı yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş öncesinde Yalova Şube Başkanı Muhammed Edip Özyılmaz, basın açıklaması gerçekleştirdi.

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