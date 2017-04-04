"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, Adana'da 500 polisin katılımıyla helikopter destekli olarak yollar, eğlence mekanları ve umuma açık yerlerde denetim yapılıyor.



Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan asayiş uygulamasına Adana'da, asayiş, terör, narkotik, kaçakçılık, trafik ve polis merkezi ekipleri katılıyor.



Uygulamada, şüphelilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamalarının yanı sıra aranan kişiler ile silah, bıçak, uyuşturucu taşıyanlara ilişkin denetimler yapılıyor.



Yollarda oluşturulan kontrol noktalarında, araçlar durdurularak otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor.



Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasına, polis helikopteri de destek veriyor.