Antalya'da, "Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında 2 bin 116 polisin katılımıyla helikopter ve deniz aracı destekli olarak yapılan kontrollerde, aranan 10 kişinin yakalandığı bildirildi.



İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt genelinde Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Operasyonu (2)" uygulamasına Antalya'da asayiş, terör, çevik kuvvet, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele, özel harekat, trafik, uyuşturucuyla mücadele, deniz ve havacılık şubeleri başta olmak üzere diğer birimlerden de takviyeyle 2 bin 116 personel, 226 ekip, 1 helikopter, 1 deniz aracı, 8 dedektör polis köpeği katıldı.



Şehir giriş, çıkışları, vatandaşların yoğunlukta bulunduğu umuma açık yerler ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 80 hassas nokta, bin 639 araçta ve şüpheli şahıslar üzerinde arama, kimlik kontrolü, plaka sorgulaması gerçekleştirildi.



Uygulamalar sonucunda 8 bin 259 kişinin kimlik sorgulamaları yapıldı ve çeşitli suçlardan arandığı tespit edilen 10 kişi yakalandı. Ayrıca 4 av tüfeği, 33 mermi, 2 kesici delici alet, 2 kuru sıkı tabancanın ele geçirildiği uygulamada, 5 kişi gözaltına alındı.



Öte yandan, trafik kontrollerinde 104 araca çeşitli suçlardan cezai işlem uygulandı, 21 araç trafikten men edildi.



Açıklamada, mevcut huzur, güven ortamının devamının sağlanması amacıyla yürütülen çalışmaların aynı kararlılıkla devam edeceği belirtildi.