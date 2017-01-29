"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, Gaziantep'te yaklaşık bin 52 polisin katılımıyla yol uygulaması yapıldı ve eğlence mekanlarıyla umuma açık yerler denetlendi.



Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğünce özel harekat, çevik kuvvetle narkotik ve bomba arama köpeklerinin de katılımıyla yol ve kontrol noktalarında arama yapıldı, umuma açık yerlerde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Toplam 155 ekip, bin 52 personelin katıldığı uygulamada, 3 bin 552 şahsın sorgulaması yapıldı, 8 kişi gözaltına alındı.



Uygulamada ayrıca 115 iş yeri kontrol edildi, 6'sına cezai işlem uygulandı. Yapılan kontrollerde 19 kişi hakkında da yasal işlem yapılarak 545 lira para cezası kesildi.



Trafik yönünden de 921 aracın kontrol edildiği uygulamada, 61 araç sahibine toplam 16 bin 70 lira para cezası yazıldı, 27 araç trafikten men edildi.