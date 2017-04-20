Türkiye-Hollanda Krizinin Çözümünde Torunoğulları Rol Oynadı

Hollanda Başbakanı Mark Rutte'nin, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na 'Hollanda'ya gelme' demesi krize neden olmuştu. Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'in, Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları'nı ziyaret ettiği ve olumlu mesajlar verdiği ortaya çıktı.



Edelstaal Group Yönetim Kurulu Başkanı Turgut Torunoğulları, Hollanda ile Türkiye arasında yaşanan krizin çözümünde rol oynadı. Yaşanan olaylar üzerine Torunoğulları'nı ziyarete gelen Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders'ın verdiği mesajlar ortamı yumuşattı. Torunoğulları, Bakan Koenders'ın yaptığı ziyareti, Türkiye ile Hollanda arasındaki ekonomik ilişkileri ve NETUBA (Hollanda Türkiye İş Konseyi) olarak yaptıkları çalışmaları anlattı.



"Bakan Koenders olayların bu hale gelmesinden çok üzüntü duydu"



Bakan Koenders'ın ziyaretini anlatan Torunoğulları, "11 Mart Cumartesi akşamı Rotterdam'daki olaylar oldu. Çarşamba akşamı ise seçimler vardı. Salı akşamı Hollanda Dışişleri Bakanı Bert Koenders bizi ziyaret etti. Personelimizle birlikte akşam yemeği yediler. Hollandalı ve Türk işadamlarının katılımıyla toplantı salonunda 400 kişilik bir toplantı yaptık. Bakan Koenders ile olayların nasıl geliştiğini konuştuk. Bakan Koenders olayların bu hale gelmesinden çok üzüntü duyduğunu ifade etti. 'Buraya gelmemin nedeni bu krizin daha da büyümemesi. Sağ duyuya yakın olalım' diyerek yumuşak mesajlar verdi" dedi.



"Bu yaşananlar geçici"



Hollanda - Türkiye ilişkilerinin iyi olacağına inanıyorum diyen Torunoğulları, "400 yıllık güzel dostluğumuz var. Dostum. Senato Başkanı Linden'ın önderliğinde 400 yıllık ilişkilerimizin kutlamasında da görev aldım. Çok güzel ilişkiler oldu. Bu yaşananlar geçici. Hem Hollanda'da seçim vardı hem de Türkiye'de referandum vardı. Dolayısıyla her iki tarafta stresliydi. Bu yaşanları stresten kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Hollanda'nın 22 milyar dolar Türkiye'de, Türkiye'nin Hollanda'da 9 milyar dolar yatırımı var, 20 bine yakın işadamı var, 500 bine yakın Türk insanımız var. Kısa bir zamanda güzel günler geri gelecek" ifadelerini kullandı.



DTİK. olarak Avrupa'daki faaliyetlerine değinen Torunoğulları, "Avrupa'da Türkler hakkında çıkan birçok kanun, DTİK olarak Hollanda, Avrupa ve Türkiye'deki bakanlara arz ettiğimiz raporların sonucudur. Amacımız, Avrupa'daki girişimcileri. Türkiye'ye, Türkiye'deki işadamlarının Avrupa'ya yatırım yapmalarını sağlamak. Aynı zamanda sorunlarımızı da dile getirmek Araçların 2 sene dolaşım hakkının kalması, askerlik, seçme ve seçilme gibi konularında bir çok çalışmalar yaptık. Bu konuda hükümetimize teşekkür ediyorum. Bu zaman zarfında hükümetimize verdiğimiz hiçbir raporumuz kaybolmadı, cevapsız kalmadı. Avrupa'nın birçok yerinde toplantılar yaptık ve güzel günler yaşadık. O günleri kaybetmiş değiliz. 2017 'de o güzel günler geri gelecek"şeklinde konuştu.



Torunoğulları, 23 Mayıs'ta üst düzey Hollandalı NETUBA ve Edelstaal Group'un organize ettiği işadamlarının, ekonomi bürokratlarının katılacağı ve üst düzey Hollandalı ve Türk işadamlarının ve ekonomi bürokratların katılacağı Marmaris'te 3 günlük toplantının yapılacağı bilgisini verdi. - İSTANBUL