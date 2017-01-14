Türkiye-Hollanda: 3-1

BALIKESİR'DE düzenlenen 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası ikinci raunt karşılaşmasında Türkiye, Hollanda'yı 3-1 yendi. Balıkesir Yeni Spor Salonu'nda oynanan C Grubu ikinci maçında milliler ilk seti 26-24 kaybetti. Türkiye, ikinci seti 25-23 önde bitirip, eşitliği sağladı. Üçüncü seti 25-21, dördüncü seti de 25-19 önde tamamlayan ay-yıldızlılar salondan 3-1 galip ayrıldı.



Günün diğer maçında Sırbistan Karadağ'ı 25-20, 25-8 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup etti. Turnuvaya yarın saat 15.30'da Karadağ-Hollanda maçıyla devam edilecek. Grup birincisini belirleyecek karşılaşma saat 18.00'de Sırbistan-Türkiye arasında oynanacak. Grupta birinci olacak takım 2017 CEV U19 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda finallere katılmaya hak kazanacak.



- Balıkesir