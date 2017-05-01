YENİ Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "Türkiye ve Hindistan ekonomisinin aslında temelleri çok sağlam. Bu nedenle ekonomik geleceğimizle ilgili son derece iyimser olduğumuzu söyleyebilirim." dedi.



Modi, Taj Palace New Delhi Otel'de yapılan Türkiye-Hindistan İş Forumu'ndaki konuşmasında, Hindistan ve Türkiye'nin çok büyük tarihi ve kültürel bağlara sahip olduğunu, iki ülkenin ayrıca ortak bir vizyon ve perspektifi bulunduğunu söyledi.



Başbakan Modi, dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye ve Hindistan'ın ikili ticaret hacminin son yıllarda etkileyici bir artış gösterdiğini belirtti.



"Türkiye ve Hindistan ekonomisinin aslında temelleri çok sağlam." diyen Modi, "Bu nedenle ekonomik geleceğimizle ilgili son derece iyimser olduğumuzu söyleyebilirim." ifadesini kullandı.



Ülkesindeki siyasi sistemin, canlı, açık ve katılımcı demokrasiyle meşhur olduğunu dile getiren Modi, "Aynı zamanda, standart ve etkin bir iş atmosferi oluşturmayı hedefliyoruz." diye konuştu.



Modi, Türk inşaat ve altyapı şirketlerinin başka ülkelerde son derece büyük yatırımları hayata geçirmeyi başardığına işaret ederek, "Altyapı ihtiyacımız inanılmaz büyük. Türk şirketleri kolayca bu görevin bir parçası olabilir. Bir örnek vermem gerekirse, biz 2022'ye kadar 15 milyon konut inşa etmeyi hedefliyoruz. Bunu yapabilmek için inşaat sektörüyle ilgili politikalarımızı değiştirdik." dedi.



Enerji ve ulaşım gibi sektörlerde de yenilenmeye gittiklerini belirten Modi, yeni limanların açılması ve eski limanların modernize edilmesinin de gündemde olduğunu aktardı.



Modi, Türkiye'ye giden Hint turist sayısının son birkaç sene içinde arttığını ifade ederek, turizm faaliyetlerini teşvik etmeleri gerektiğini söyledi. Modi, iki ülkenin tekstil alanında da iş birliğine gidebileceğini kaydetti.