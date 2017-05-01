Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Ömer Cihad Vardan, amaçlarının Türkiye ve Hindistan'ın potansiyelini hiçbir şekilde yansıtmayan, mevcut ticaret ve yatırım hacmini artırmak olduğunu bildirdi.



DEİK'ten yapılan açıklamaya göre Vardan, Türkiye-Hindistan İş Forumu'nda, DEİK olarak Türk iş dünyasının dış ekonomik ilişkilerini geliştirmek üzere 1986 yılından bu yana, 31 yıldır çalışan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından akredite edilmiş bir kurum olduklarını anımsattı.



Faaliyetlerini iş konseyleri vasıtasıyla yürüttüklerini belirten Vardan, "Bugün 134 İş Konseyimiz var ve bunun 127'si ülkeler bazında. Yani 127 ülke ile Türkiye'nin dış ekonomik ilişkilerini geliştirmeye, ticaret ve yatırım hacimlerini artırmaya çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Vardan, Türkiye-Hindistan İş Konseyi'nin de 134 konseyden birisi olduğunu dile getirdi.



DEİK'in kurucu kuruluşları olduğu bilgisini veren Vardan, sayısı 100'ün üzerinde olan Türkiye'nin en büyük ve en kapsayıcı iş örgütlerinin DEİK faaliyetlerini yönlendirdiğini ve desteklediğini vurguladı.



Vardan, bu kuruluşlardan bazılarının başkan, başkan yardımcıları ve temsilcilerinin de aralarında olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:



"Bu heyetin çok önemli bir kitleyi, aslında hemen tüm Türk iş dünyasını temsil ettiğinin altını çizeyim. Ayrıca bireysel bazda, çok farklı sektörlerde faaliyet gösteren Türk firmalarının sahipleri, üst düzey yöneticileri ve temsilcileri de buradalar. Hemen hepsi, forum sonrasında gerçekleştirilecek Business to Business (B2B) görüşmelerini heyecanla bekliyorlar. Amacımız, Türkiye ve Hindistan'ın potansiyelini hiçbir şekilde yansıtmayan, mevcut ticaret ve yatırım hacmini artırmak.



Asya'nın yükselen ekonomisi Hindistan'ın 620 milyar dolar düzeyindeki ticari büyüklüğü içinde Türkiye ile olan ticaret hacmini söylemeye maalesef dilim varmıyor. Ama gelecek adına, bugünkü iş forumundan çok umutluyuz ve bunu ekonomik faaliyetlerimizde bir 'ilk adım-ilk tanışma' olarak görüyoruz. Bizler DEİK olarak, bu görüşmelerin takipçisi olacağız ve umarım, bu güzel başlangıcın akabinde, karşılıklı yürütülecek sürekli ve etkin iletişim ile iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik faaliyetlerimizi kat ve kat artıracağız."