YENİ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına Yatırım Destek Ajansımız ve diğer kuruluşlarımız vasıtasıyla her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız." dedi.



Erdoğan, Taj Palace New Delhi Otel'de gerçekleştirilen Türkiye-Hindistan İş Forumu'ndaki konuşmasına, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile programa katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ve toplantının hayırlara vesile olmasını dileyerek başladı.



Hindistan iş dünyası ile Türk iş dünyasının temsilcilerini bir araya getiren toplantının yeni bir dönemin miladı olacağına inandığını belirten Erdoğan, "Hindistan'ın bağımsızlığından itibaren ilişkilerimize hep dostluk ve iş birliği havası hakim olmuştur. Geldiğimiz noktada ekonomik iş birliğini derinleştirip bunu çeşitlendirerek artırmak istiyoruz. Bizim bu konuda kararlılığımız tamdır ve samimidir." diye konuştu.



Forum öncesinde bir araya geldiği Hindistan Başbakanı Modi'nin de iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi hususunda aynı düşünceleri taşıdığına inandığını vurgulayan Erdoğan, bugün Modi ile bunları etraflıca görüşme fırsatlarının olacağını söyledi.



Erdoğan, "Bu olumlu iklimden aldığımız güçle, gerekli yasal zemini inşa etmemizin ve özellikle kapsamlı ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerini başlatmamızın isabetli olacağına inanıyorum. Türk-Hint İş Konseyi'nin de ikili ekonomik iş birliğimizin ve karşılıklı yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak daha etkin bir mekanizma haline getirilmesini arzu ediyoruz. En son 2014 yılı başında gerçekleştirilen Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarının devam ettirilmesi ve serbest ticaret anlaşması müzakerelerine başlanması da ekonomik ve ticari ilişkilerimize ivme kazandıracaktır." değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonunun İstanbul'da, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DEİK'in ise Yeni Delhi'de irtibat ofisi açmalarının yararlı olacağını düşündüğünü bildirdi.



Bunların her iki ülkenin özel sektörleri arasındaki iletişimin güçlendirilmesine katkı sağlayacak imkanlar ve fırsatlar olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Hindistan ile ikili ticari hacmimizin 2016 yılı sonu itibarıyla yaklaşık 6,5 milyar dolara ulaşması memnuniyet vericidir." dedi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu rakamın gün geçtikçe artacağını ve yakında gerçek potansiyeline ulaşacağını düşünüyoruz. Ancak ikili ticaret hacminin dengesiz olduğu ve uzun yıllar boyunca ülkemiz aleyhine gerçekleştiği de bir gerçektir.



Geçtiğimiz yıl itibarıyla 652 milyon dolar olan ihracat, 5 milyar 757 milyon dolar ithalat olarak gerçekleşen bu dengesizliğin ülkemiz açısından sürdürülebilmesi çok zor. Bu bakımdan karşılıklı yatırımların artırılmasını ve ticaret hacminin hızla dengelenmesine yönelik adımlar atılmasını önemli görüyoruz."



-"Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız"



Türk firmalarının Hindistan'daki yatırımlarının 212 milyon, Hindistan firmalarının Türkiye'deki yatırımlarının ise 110 milyon dolar olduğunu aktaran Erdoğan, şöyle devam etti:



"Hem Türk hem de Hint firmalarının üçüncü ülkelerdeki kuruluşları aracılığıyla yaptıkları yatırımları dikkate aldığımızda bu rakamların çok daha yüksek olduğunu biliyoruz. Bununla birlikte, dünyanın 17'nci büyük ekonomisi olan Türkiye ile 7'nci büyük ekonomisi olan Hindistan'ın potansiyellerinin bu rakamların çok üzerinde olduğu bir gerçektir.



Ülkemizde yatırım yapmak isteyen Hindistan firmalarına Yatırım Destek Ajansımız ve diğer kuruluşlarımız vasıtasıyla her türlü kolaylığı sağlamaya hazırız. Türkiye, kendi pazarı yanında Avrupa, Orta Asya, Karadeniz bölgesi ve Ortadoğu başta olmak üzere geniş bir coğrafya içinde üretim ve ticaret üssü olmaya uygun bir konumdadır. Bu potansiyeli kullanabilmek için finans başta olmak üzere kritik sektörler ile gümrük ve vergi mevzuatı alanında gerekli alt yapıyı süratle kurmamız gerekiyor. Aynı şekilde ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız. Yani bununla kendi milli paralarımızla karşılıklı olarak ithalat ve ihracatı yapabiliriz. Bu konuda ilgili birimlerimizin görüşmesinde fayda var."



"Türkiye dünyada ekonomik olarak önemli bir aktör haline geldi"



Erdoğan, Türkiye'nin, genç ve nitelikli iş gücü, büyük iş pazarı, disiplinli finans sektörü, gelişmiş altyapısı, rekabetçi özel sektörü ile bölgesinde ve dünyada ekonomik olarak önemli bir aktör haline geldiğini söyledi.



Ekonominin son 10 yılda istikrarlı ve kesintisiz bir büyüme performansı sergilediğini belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



"Türkiye 2011-2015 yılları arasında ortalama yüzde 7,1 büyümüştür. 2016'da ise yaşadığımız tüm olumsuzluklara rağmen beklentilerin üzerine çıkarak yüzde 2,9'luk bir büyüme oranına ulaşmıştır. Türkiye ekonomisinin 2017 ve 2018 yıllarında sırasıyla yüzde 4,5-5 seviyesinde bir büyüme oranı elde etmesi beklenmektedir. Şahsen bu oranların üzerine çıkacağımıza da inanıyorum. Tüm yatırımcılar şundan emin olsunlar, Türkiye rekabet kurallarının işlediği bir ülkedir. Özel sektörümüz ekonomide öncü bir role sahiptir.



Kanunlarımız, yatırımcılara kolaylık sağlayacak şekilde düzenleyici bir anlayışla uygulanmaktadır. Mal ve hizmetlerin bireyler ve kurumlar arasında herhangi bir engele tabi olmadan el değiştirebildiği serbest piyasa ekonomisine sahibiz."



"Çok daha fazlasını yapacak potansiyelimiz mevcut"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomideki yapısal reformlara büyük önem verdiklerine vurgu yaparak, büyük ölçekli enerji ve altyapı yatırımlarını da kapsayan çok önemli kalkınma projelerini hayata geçirmeye devam ettiklerinin altını çizdi.



Asya ve Avrupa kıtalarını İstanbul Boğazı'nın altından bir araya getiren Marmaray ve Avrasya Tüneli'ni hizmete açtıklarını, dünyanın dördüncü en uzun açıklıklı asma köprüsü olan Osmangazi Köprüsü ve İstanbul Boğazı'ndaki üçüncü köprü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün de hizmet vermeye başladığını aktaran Erdoğan, İstanbul'da dünyanın en büyük havalimanının inşaasının sürdüğünü belirtti.



Kendi alanında dünyada ilk sırada yer alacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temelinin de 18 Mart'ta atıldığını hatırlatan Erdoğan, İstanbul Boğazı'na kardeş olarak inşa edilecek Kanal İstanbul ile ilgili hazırlık çalışmaların sürdüğünü kaydetti.



Hızlı tren hatlarından tünellere, barajlardan sulama projelerine kadar pek çok dev yatırımın devam ettiğinin altını çizen Erdoğan, başlaması planlanan yatırımların da bulunduğunu aktardı.



Bu projelerin başarıyla hayata geçirilmesinde önemli rol oynayan şirketlerin imkan tanındığı takdirde aynı gayreti Hindistan'da da göstereceklerini ifade eden Erdoğan, "Özellikle Hindistan'daki 100 Akıllı Şehir Projesi'nde Türk müteahhitlik firmalarının yer almaya hazır olduklarını da burada müjdelemek isterim." dedi.



Bazı şirketlerin Hint ortakları ile önemli projeler gerçekleştirdiklerini dile getiren Erdoğan, "Ancak bu konuda çok daha fazlasını yapacak potansiyelimiz mevcuttur. Biz de Türk şirketlerinin Hindistan'ı dünyanın en gelişmiş alt yapısına sahip ülkelerinden birine dönüştürmeleri konusunda yürütülecek çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız." diye konuştu.



"Nükleer enerji bir diğer iş birliği alanı olabilir"



G-20'da Türkiye ile birlikte yer alan Hindistan'ın dünyanın en büyük demokrasilerinden ve en büyük, en hızlı büyüyen serbest pazar ekonomilerinden biri olduğunu ifade eden Erdoğan, ülkenin Hindistan Başbakanı Modi önderliğinde yüksek teknoloji, bilgisayar yazılımı ve uzay endüstrisinde önemli mesafeler katettiğini ve Türkiye olarak bu gelişmeleri takdirle takip ettiklerini söyledi.



Bu alanlarda Hindistan ile iş birliğini geliştirmeyi arzuladıklarını, iki ülke ekonomilerinin de birbirini tamamlayıcı nitelikte bulunduğunu belirten Erdoğan, Hindistan ve Türkiye'nin ortak yatırımlarla üçüncü ülke pazarlarına girebileceklerini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk özel sektörünün de özellikle inşaat alanında dünya pazarlarına açılmakta önemli bir başarı gösterdiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:



"Ülkemiz bugüne kadar üstlendiği 342 milyar dolarlık iş hacmiyle dünyanın ikinci büyük müteahhitlik sektörüne sahiptir. Dünyanın en büyük 250 müteahhitlik firması arasında 42 şirketimiz bulunuyor. Hindistan hükümetinin hayata geçirdiği '100 Akıllı Şehir' ve 'Hindistan'da Yap' projelerinin Hindistan'ın kalkınmasına ve kentsel dönüşüme büyük katkı sağlayacağı ortadadır, görülüyor. Bu projelere Türk müteahhitlik firmaları katkıda bulunulabilir.



Enerji alanında da ülkelerimiz arasında büyük bir potansiyel olduğunu belirtmek isterim. Hindistan'ın enerji alanındaki öncü rolünü takdir ediyoruz. Yenilenebilir enerji başta olmak üzere bu alandaki tecrübelerimizden karşılıklı olarak faydalanabiliriz. Nükleer enerji ülkelerimiz açısından bir diğer iş birliği alanı olabilir."



"Hindistan'dan çok daha fazla turist bekliyoruz"



Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizmin de Hindistan ve Türkiye arasında iş birliğinin geliştirilebileceği bir başka alan olduğunu belirterek, "Geçtiğimiz yıl 25 milyon yabancı turist ülkemizi ziyaret etmiştir. Bu bizim için ideal bir rakam değildir. Bunların arasında Hint turistlerin sayısı sadece 79 bindir. Halbuki Hindistan'dan çok daha fazla turist bekliyoruz." dedi.



Tanıtıma ağırlık verilerek, tur operatörlerinin karşılıklı teşvik edilebileceğini ifade eden Erdoğan, "Son yıllarda düğünlerini ülkemizde yapan Hintli ailelerin sayısında ciddi bir artış yaşandığını görüyoruz. Tüm bu imkanları geliştirmek suretiyle 2017 yılında daha fazla Hint turisti ülkemize bekliyoruz. Özellikle balayı için ülkemiz çok müsait, bunun için de bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Turist sayılarının artırılması kapsamında ulaşımın geliştirilmesinin önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türk Hava Yolları ve Atlasjet havayolu şirketimiz Hindistan'a yönelik sefer sayılarıyla güzergahlarını artırmak istiyorlar. Bu alanda ortak uçuş düzenlemelerinin bulunduğu Air India ve Türk Hava Yolları ile diğer havacılık şirketlerimiz arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi yerinde olacaktır." diye konuştu.



Havayolu taşımacılığındaki gelişmenin, turizmi kalkınmanın itici güçlerinden birine dönüştürmek başta olmak üzere ortak çıkarlara hizmet edeceğine inandığını söyleyen Erdoğan, iş formunun, Türkiye ve Hindistan arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere yeni bir ivme sağlaması temennisinde bulundu.



"Türkiye olarak Hindistan ile ilişkilerimizi geliştirmek için gereken tüm adımları atmakta kararlıyız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarına karşılıklı kolaylıkların sağlanması, yatırımların teşvik edilmesine ilişkin üzerlerine düşeni yerine getirme iradesine sahip olduklarını vurguladı.