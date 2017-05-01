Türkiye-Hindistan Ekonomik ve Ticari İlişkilerinde Tarihi Buluşma
Hindistan-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Shri Narenrdra Modi’nin katılımıyla gerçekleştirildi.
Hindistan-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Shri Narenrdra Modi'nin katılımıyla gerçekleştirildi.
DEİK ev sahipliğinde düzenlenen Hindistan-Türkiye İş Forumu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan Başbakanı Shri Narenrdra Modi, DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) Başkanı Pankaj R Patel, Hindistan Sanayi Konfederasyonu (CII) Başkanı Shoban Kamineni'nin katılımları ile bugün Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de gerçekleştirildi. Türkiye'den Hindistan'a 7 yıl aradan sonra cumhurbaşkanı düzeyinde yapılan ilk ziyaret kapsamında gerçekleştirilen İş Forumu'na 160'ın üzerinde Türk iş dünyası temsilcisinin yanı sıra çok sayıda Hintli iş insanı katıldı.
Forumun açış konuşmasını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan ile Türkiye arasındaki ekonomik işbirliğinin derinleştirilip, çeşitlendirilmesine ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu çerçevede Hindistan ile Kapsamlı Ekonomik Ortaklık müzakerelerinin bir an evvel başlaması gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, en son 2014 yılında toplanan Türkiye-Hindistan Karma Ekonomik Komisyonu toplantılarına devam ettirilmesi ve Hindistan ile Türkiye arasında bir Serbest Ticaret Anlaşmasının müzakerelerine başlanması gerektiğini ifade etti. İki ülke arasındaki mevcut ikili ekonomik işbirliğinde ciddi dengesizliklerin bulunduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Hindistan'ın potansiyelinin bu rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi ve Hint yatırımcıları Türkiye'ye, Türk yatırımcıları da Hindistan'a yatırım çağrısında bulundu. "Ticaretimiz üzerindeki kur baskısını azaltmalıyız. Kendi milli paralarımızla karşılıklı ithalat-ihracat yapabiliriz" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, hem Türkiye, hem de Hindistan'ın milli para politikasını benimsemesi gerektiğini ifade etti.
Hindistan'ın dünyanın en büyük demokrasisi, ayrıca dünyanın en hızla büyüyen serbest piyasa ekonomisi olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta bilişim ve bilgi teknolojileri olmak üzere yüksek teknoloji içeren sektörlerde Hindistan ile geniş işbirliği fırsatı bulunduğunu söyledi ve bu alanlarda Hindistan'ın tecrübelerinden yararlanılması gerektiğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, müteahhitlik, enerji ve turizm sektörlerinde Türkiye ile Hindistan arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.
Hindistan Başbakanı Shri Narendra Modi ise, Forumun açışında yaptığı konuşmada, Türkiye ile Hindistan'ın tarihi ilişkileri kadar, benzer ekonomik vizyona sahip iki ülke olduğunu söyledi. İkili ekonomik ve ticari ilişkilerin yıllar içerisinde arttığını ancak bunun gerçek potansiyeli yansıtmaktan uzak olduğuna dikkat çeken Başbakan Modi, dünyanın en güçlü 20 ekonomisi arasında yer alan Türkiye ve Hindistan'ın ekonomik ilişkilerini geliştirmek için daha fazla işbirliği yapması gerektiğini ifade etti. Hindistan ekonomisinin dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olduğuna dikkat çeken Başbakan Modi, izledikleri bilgi-temelli ekonomik kalkınma modeli ile büyük firmalardan KOBİlere tüm sektörlerin dinamik bir şekilde dönüşüme devam ettiğini söyledi. Türk müteahhitlik sektörünün küresel başarılara imza attığını ifade eden Hindistan Başbakanı Modi, ülkenin bağımsızlığının 150'nci yılına denk gelen 2022 yılında, 50 milyon konut inşa etmek istediklerini, bu çerçevede Türk müteahhitlik sektörü ile daha fazla çalışmak istediklerini söyledi. Turizm sektöründe potansiyelin henüz keşfedilmemiş olduğuna da dikkat çeken Başbakan Modi, enerji alanında da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.
Hızla büyüyen ekonomisi ve son yıllarda yakaladığı ekonomik büyüme ve kalkınma eğilimiyle Hindistan'ın, birçok ülkenin dikkatini çektiğini belirten DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan, Türkiye ile Hindistan arasındaki mevcut ticari ilişkinin potansiyeli yansıtmaktan çok uzak olduğunu ifade etti. "Gelecek adına bugünkü İş Forumundan çok umutluyuz ve bu İş Forumunu ekonomik faaliyetlerimizde bir 'ilk adım-ilk tanışma' olarak görüyoruz" diyen DEİK Başkanı Vardan, Türk ve Hint iş dünyalarının iki ülke arasında henüz keşfedilmemiş olan ekonomik ve ticari potansiyeli gün yüzüne çıkarmak ve bunun devamını getirmekle sorumlu olduğunu söyledi.
Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) Başkanı Pankaj R Patel ise, Türkiye'nin jeostratejik konumu ile Hindistan'ın yükselen ekonomisinin iki ülkeyi ekonomik ve ticari alanda stratejik ortak kıldığını söyledi; iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik işbirliğinin artırılması gerektiğini vurguladı.
DEİK tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Hindistan İş Forumu sonrasında gerçekleştirilen B2B görüşmelere Türk ve Hint iş dünyası temsilcisi katılırken, başta inşaat, altyapı, enerji olmak üzere birçok sektörde faaliyet gösteren iş insanları karşılıklı görüşme fırsatını yakaladı. - İSTANBUL