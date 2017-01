Türkiye Hazır Beton Birliği 2016 Mimarlık Ödülü Sahibini Buldu

1988 yılından bu yana, kuruluş amacıdoğrultusunda betonun doğru ve yerinde kullanımını özendiren Türkiye HazırBeton Birliği (THBB), malzeme seçimi ve mimari üretim sürecinde yaşanılırçevreler ile estetik yapı örneklerini ödüllendirmek amacıyla 2016 yılında THBBMimarlık Ödülleri'nin dördüncüsünü düzenledi.

Arkitera Mimarlık Merkezi ile birliktedüzenlenen THBB 2016 Mimarlık Ödülleri, önceki yıllardan ve Türkiye'deki diğerbirçok mimari ödülden farklı olarak 3 aşamalı bir değerlendirme sürecindenoluştu. THBB 2016 Mimarlık Ödülleri'ne son 5 yılda üretilmiş 57 başvuruyapıldı. Ağırlıklı olarak betonun kullanıldığı bina, bina gruplarının yanı sıramühendislik yapıları, iç mekân uygulamaları ve açık alan düzenlemelerinin dedeğerlendirildiği ödül sürecinde, Ömer Selçuk Baz, Hüseyin Bütüner ve HayriyeSözen'den oluşan Seçici Kurul, başvuruları ön elemeye tabi tutarak ilk aşamada19 projeyi daha detaylı tartışmak üzere seçti. Seçilen 19 proje tüm gün sürenjüri oturumunda değerlendirildi. Değerlendirmede, her yapının kendi ölçek,program ve zorlukları göz önüne alınarak, betonun yapı kurgusundaki rolü,tasarım ve uygulama niteliği, yapının kendi önerme ve pozisyonuna karşıgeliştirdiği tutarlı çözümler, çevre ve bağlam ile kurduğu ilişkiler etkilioldu. Bu değerlendirmenin sonucunda Seçici Kurul, 19 yarı finalist arasından 6projeyi finalist olarak belirledi. Finalist olarak belirlenen; Doğan HoldingGenel Müdürlük Yapısı (NSMH): Güngören Tozkoparan Ortaokulu (Uygur Mimarlık):Lüleburgaz Şehirlerarası Otobüs Terminali (Sıddık Güvendi, Tuna Han Koç, BarışDemir, Oya Eskin Güvendi): Şişhane Park Kentsel Meydan ve Yeraltı Otoparkı(SANALarc): T - Evi (Onur Teke) ve TAC-SEV Yeni Kampüsü (Erginoğlu &Çalışlar Mimarlık) projelerini yerinde ziyaret eden Seçici Kurul, THBB 2016Mimarlık Ödülü'nün sahibi olacak projeye karar verdi. Seçici Kurul, GüngörenTozkoparan Ortaokulu projesiyle Uygur Mimarlık'ı ödüle layık gördü.

Ödülün takdim edilmesi için 4 Ocak 2017tarihinde İstanbul Nişantaşı'nda yer alan FMV Işık Okulları'nda bir törendüzenlendi. Törenin açılışında Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBBYönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık bir konuşma yaptı.

Türkiye Hazır Beton Birliğinin; kalitelibeton üretiminin yanı sıra sektörün gelişimi için her konuda çalışmalarınısürdürdüğünü; birliğin bu kapsamda, inşaat sektöründe güvenliğe, estetiğe veçevre dostu olmaya her zaman büyük önem verdiğini ifade eden Yavuz Işık, buönemin bir göstergesi olarak, sektörün öne çıkan firmalarını, üreticilerini vediğer bileşenlerini her zaman desteklemek ve teşvik etmek için Yeşil NoktaÇevre Ödülleri ve Mavi Baret İş Güvenliği Ödülleri düzenleyerek sektörüngelişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Yavuz Işık konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Birliğimizinhedeflerinden biri de betonun doğru kullanımını vurgulamaktır. Bu amaçla Birlikolarak, sektörümüz açısından en önemli başlıklardan biri olduğunu düşündüğümüz,betonun bir malzeme olarak estetik açıdan kullanımını özendiren THBB MimarlıkÖdülleri'ne ayrı bir önem atfediyoruz.

Dördüncüsünüdüzenlemiş olduğumuz Mimarlık Yarışması bize gösteriyor ki, beton kullanılarakyapılabileceklerin sınırı ancak insanın hayal gücü kadardır. Önümüzdekiyıllarda birçok yenilikler ve yaratıcı fikirler görmeye devam edeceğimizeeminim. Yeni yılda da betondaki heyecan verici gelişmeleri ve yenilikleri,betonun kazandığı yeni kullanım alanlarını ve çok yaratıcı beton yapılarıgörmeye devam edeceğiz. THBB olarak her zaman sektöre yön veren yeniliklerintakipçisi ve bir parçası olmaya devam edeceğiz. Yeni ve yaratıcı fikirlerin herzaman en büyük destekçisi olacağız. THBB 2016 Mimarlık Ödülleri'ne projegönderen tüm mimarlara teşekkür ediyorum. Ödül kazanan projenin ve finalistprojelerin sahiplerini kutluyor, başarılarının devamını diliyorum."

Açılış konuşmasının ardından, AvrupaHazır Beton Birliği (ERMCO) ve THBB Yönetim Kurulu Başkanı Yavuz Işık, ödülükazanan Semra ve Özcan Uygur'a THBB 2016 Mimarlık Ödülü'nü takdim etti. Ödültöreninde 5 finalist projeye ve ödüllere katkılarından dolayı Seçici Kurulüyelerine de teşekkür plaketi takdim edildi. Ödül Töreni'nin ardından GaleriIşık'ta yarı finale kalan projelerin sergisi açıldı. Türkiye Hazır BetonBirliği 2016 Mimarlık Ödülleri Sergisi ,4-14 Ocak tarihlerinde İstanbulNişantaşı'nda yer alan Galeri Işık'ta gezilebilecek.