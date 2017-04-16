Türkiye Halk Oylaması Sonuçlarını Aa'dan Öğrendi

Anadolu Ajansı (AA), anayasa değişikliğine ilişkin halk oylaması sonuçlarını, "16 Nisan 2017 Halk Oylaması" özel yayınıyla anbean kamuoyuna duyurdu.



Halk oylaması sonuçlarına ilişkin yaşanan yoğun talebi karşılamak için haberci sayısında ve veri sağlayıcılarında güçlendirme yapan AA, Türkiye ve yurt dışında tüm seçim çevrelerinden sonuçları hızlı ve güvenilir şekilde kamuoyuyla paylaştı.



Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki 32 ilde oyların sayımı saat 16.00 itibarıyla başlandı. Anadolu Ajansı, Seçim Özel Yayını abonesi olan televizyon kuruluşlarına ve gazetelerle internet sitelerine seçim sonuçlarına ilişkin ilk bilgileri saat 17.00 itibarıyla ulaştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) yayın yasaklarına uyan Anadolu Ajansı, YSK'nın yayın yasağını saat 18.01 itibarıyla kaldırmasının ardından gelen ilk verileri online olarak kamuoyuna duyurdu.



Yaklaşık 2,5 saat içinde halk oylamasının kesin olmayan sonuçlarını aboneleriyle paylaşan AA, böylece son beş seçimin sonuçlarını başarıyla aktarmış oldu.



Anadolu Ajansı'nın seçim özel yayınına 24 medya kuruluşu abone oldu. 70 yerel televizyon kanalına "seçim ekranı" hizmeti verildi.



Anadolu Ajansı web sitesine 1 milyon civarında ziyaret gerçekleşti.



Halk oylaması sonuçlarını 11 ayrı dilde yayınlayan AA, TV ekranından Türkçe, İngilizce, Arapça ve Kürtçenin Kurmanci ve Sorani lehçelerinde yayın yaptı.



Kazancı: "Matematiksel olarak 'evet' halk tarafından onaylandı"



AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı, sonuçların kesinleştiğini belirterek, "Matematiksel olarak halk oylamasında 'evet' halk tarafından onaylanmıştır" dedi.



Şenol Kazancı, Anadolu Ajansı'nın seçim sonuçlarını yayınlama sisteminin yoğun bir saldırı aldığını ancak güçlü altyapıdan dolayı herhangi bir olumsuz etki yaşanmadığını ve sonuçların başarıyla medya kuruluşlarına ulaştırıldığını bildirdi.



Kazancı, AA'nın son 5 seçimde göstermiş olduğu başarıdan dolayı AA çalışanlarını kutladı.