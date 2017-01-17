Türkiye Halı Sektör Kurulu Hannover'de toplandı

2017'da halıcılar bütün kıtalara çıkarma yapacak

171 ülkeye Türk halısı serildi hedef bütün dünyaya sermek

2016 yılında dünya genelinde 171 ülkeye toplam 1 milyar 920 milyon 303 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildiği ifade edildi. Halı sektörüyle ilgili çeşitli görüş alış verişinde bulunan sektör kurulu üyeleri 2017 yılı ihracat hedefini 2 milyar 200 milyon dolar olarak belirledi.

Türkiye Halı Sektör Kurulu 2017 hedefini 2 milyar 200 milyon dolar olarak belirledi

Almanya'nın Hannover kentinde gerçekleştirilen Salahattin Kaplan başkanlığında gerçekleştirilen Türkiye Halı Sektör Kurulu toplantısına Sektör Kurulu Başkan Yardımcısı İstanbul Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Uğur Uysal ile yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Halı sektörü için yeni pazar arayışlarının sürdürülmesi gerektiği yönünde görüş birliği sağlayan sektör kurulu 2017 yılında özellikle İngiltere, Afrika ülkeleri ve Amerika'nın mercek altına alınması gerektiğini vurgulayarak, bu bölgelerde ticari faaliyetlerin arttırılması için gerekli girişimlerin yürütülmesine karar verildi.

2017'da halıcılar bütün kıtalara çıkarma yapacak

2016 yılı verilerinin bir önceki yıla oranla %4.7 düşüşle 1 milyar 920 milyon 303 bin dolar olduğunu ifade eden Türkiye Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan 2017 yılı Türkiye halı ihracat hedefinin 2 milyar 200 milyon dolar olduğunu ifade ederek 171 ülkeye gerçekleştirilen ihracatta bu ülkelerde ki pazar payının artırılması ve tanıtım faaliyetlerinin yanı sıra uluslararası fuarlarda daha etkin rol alınması gerektiğini sözlerine ekledi. 2016 yılında gerçekleştirilen ihracatta en önemli ülkenin Amerika olduğunu ikinci sırada ise Sudi Arabistan'ın yer aldığını, Almanya'nın ise üçüncü sıraya yerleştiğini belirtti. Başkan Kaplan "2016 yılında Türkiye genelinden toplam 171 ülkeye halı ihracatı yapılmıştır. Gerek makine halısı gerekse el dokuma halı pazar payının arttırılması için 2017 yılını yatırım ve seferberlik yılı olarak değerlendirmek istiyoruz. Firmalarımızın ve ihracatçılarımızın yıl boyunca özellikle hedef pazarlar üzerindeki çalışmalarının sıklaştırıması, mevcut pazarlardaki pazar payının arttırılması ve yeni pazarlar bulunabilmesi için koordineli olarak çalışmalarımızı yürütmemiz gerekmektedir. 2017 yılında ki en büyük halı alıcı ülkesi 329 milyon 982 bin dolarla Amerika olmuştur. Bunu Sudi Arabistan 323 milyon 275 bin dolarla izlerken bu dönememde üçüncü sırada yer alan Almanya'ya ise 114 milyon 287 bin dolarlık ihracat gerçekleştirilmiştir. Bu ülkeleri Irak, Birleşik Kırallık, Birleşik Arap Emirlikleri, İran, Mısır ve İsrail takip etmiştir. 2017 yılında büyük alıcı ülkelerin yanı sıra daha küçük ve uzak bölgelerdeki Mozambik, Namibya, Benin, Burkina Faso, Kongo. Guyana, Jamaika, Peru, Uruguay, Tanzanya, Zambiya ve Peru gibi 170 ülkeye Türk halısı ihracatı gerçekleştirilmiştir.

Yaşanan olumsuzlukları avantaja çevirebiliriz

Türkiye Halı Sektör Başkanı Selahattin Kaplan, 2016 yılında halı ihracatının küçümsenemeyeceğini de ifade ederek yaşanan olumsuzlukları avantaja çevirmeleri gerektiğinin altını çizerek Türkiye'de ihracat kültürünün geliştiğini ve ihracatçıların sadece komşu ülkeleri Pazar olarak görmeyip dünya genelini baz aldıklarını hatırlattı. Kaplan yaptığı açıklamada firmaların uluslararası pazarlarda daha etkin roller üstelenebilmeleri için hazırlanan projelerle önemli destekler sağlandığını belirterek Domotex Hannover 2017 halı fuarında UR-GE projesi kapsamında yer alan firmaların fuarda stant açmasının sağlandığını da sözlerine ekledi. İlkkez uluslararası bir fuarda ürünlerini sergileme şansı yakalayanr firmaların önümüzdeki dönemlerde de destekleneceğini hatırlatan Kaplan "Birlik ve beraberlik içerisinde sektörümüzü geliştirmeye ve dünya genelindeki rakiplerimizle her türlü koşulda Pazar payını attırmak için yarışmaya devam edeceğiz" dedi.

170 ülkeye Türk halısı serildi hedef bütün dünyaya sermek

Hedeflerinin dünyadaki tüm ülkelere Türk halısı satmak olduğunu anlatan Kaplan, ancak ihracatta finans kuruluşları başta olmak üzere bazı sıkıntılar yaşadıklarını dile getirdi. Kaplan açıklamasına "Halıcılarımızın yatırımlarını sürdürebilmesi, yeni yatırımlara yönelmeleri ve dünya pazarlarının en önemli aktörleri arasında yer almaya devam edebilmeleri için hükümetimizin yanı sıra finans sektörünün de üretici ve ihracatçılarımıza yönelik gerekli destekleri arttırarak vermesi çok önemli. Bugün dünyanın neresinde olursa olsun satılan her halımız ülkemiz ekonomisine katkı sağlıyor. Dünyanın en önemli halı üretim merkezi haline gelen Türkiye elde ettiği bu liderligi kolay kazanmadı. Halı kültürünün yerleştiği ülkemizde bu günlere uzun ve büyük çabalar gerektiren süreçler yaşayarak geldik. Temennimiz 2017 yılında ortaya koyduğumuz hedeflerimizi de gerçekleştirmektir" dedi.



24:Legacy'nin ilk bölümü tüm dünya ile aynı anda 6 Şubat Pazartesi günü 07.30'da yayınlanacak. 7 Şubat Salı günü ise 1. ve 2. bölümler art arda 7.30 ve 21.30'da FX ekranlarında.