Türkiye-Guyana Arasında Işbirliği Anlaşması
- İmza töreni detayları İkili görüşmeden detaylar Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı.
- İmza töreni detayları
İkili görüşmeden detaylar Türkiye-Latin Amerika ve Karayip Devletleri Topluluğu (CELAC) Dörtlüsü 4. Dışişleri Bakanları Toplantısı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, toplantı vesilesiyle Türkiye'de bulunan Guyana Dışişleri Bakanı Karl Greenidge ile siyasi istişare mekanizması tesis edilmesine ilişkin mutabakat zaptını imzaladılar. Bakanlar daha sonra ikili görüşmeye geçtiler.