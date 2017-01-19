Türkiye Güvenli Değil Algısına Küba Büyükelçisi Casals'tan Anlamlı Yanıt

Küba'nın Ankara Büyükelçisi Alberto Gonzalez Casals, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürü Mehmet Akarca'yı makamında ziyaret etti.



Görüşmede en önemli konu algı yönetimiydi. Türkiye'nin güvensiz bir ülke olduğuna yönelik yurtdışında yaratılmaya çalışılan algı yönetimine tepki gösteren Büyükelçi Casals, "Latin Amerika'da şiddet buradan çok daha fazla. Ben Türkiye'de gece üçte bile rahat dolaşabiliyorum. Latin Amerika'da güpegündüz öğlen vakti bile sokakta yalnız gönül rahatlığı ile gezemiyorum" dedi.



BYEGM'den destek talebi



BYEGM Müdürü Mehmet Akarca ise kurum olarak Türkiye'ye yönelik algı yönetimlerine karşı mücadele ettiklerini altını çizdi. Başta 15 Temmuz darbe girişimi olmak üzere terörle mücadele ve bölgesel barış konusunda Türkiye'nin çalışmaları hakkında Büyükelçi'ye bilgi aktardı. Büyükelçi Casals, kendi ülkelerinde de BYEGM benzeri bir yapı oluşturarak Küba'ya yönelik olumsuz algı yönetimleriyle mücadele etmek istediklerini söyleyerek, Akarca'dan bu konuda destek istedi.



Havana'ya cami projesi



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Küba ziyareti sırasında gündeme gelen Havana'ya Cami projesi de görüşmenin gündemindeydi. Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kristof Kolomb'un hatıralarında yer alan Küba kıyılarında dağın tepesinde bir caminin varlığından bahsedilmektedir. O dağın tepesine bir cami bugün de yakışır" sözlerini hatırlattı ve cami projenin son durumunu büyükelçi Casals'a sordu. Casals, caminin eski Havana olarak adlandırılan alana yapılacağını ancak kendi kaynakları ile yapmaya çalıştıkları için projenin geciktiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti sırasında Raul Castro'nun söz verdiğini belirten Büyükelçi, "Ben de oradaydım duydum. Hem devlet hem de orada yaşayan Müslümanlar istiyor, kesinlikle yapılacak" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da övgü dolu sözlerle bahseden Büyükelçi Casals, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, "çok güçlü bir imajı var. Son derece karizmatik bir siyasi lider" sözleriyle tanımladı.



Büyükelçi'ye anlamlı hediye



Akarca tarafından Büyükelçi Casals'a "Terör İnsanlık Suçudur" mesajı içeren 15 Temmuz darbe girişiminde bombalanan TBMM'nin duvarlarından düşen mermer parçasını hediye edildi. Büyükelçi Casals,"kim düşündüyse tebrik ediyorum çok güzel bir fikir. Belki sadece bir mermer parçası olarak algılanabilir ama onun bize hissettirdikleri önemli. O hissi aldık" diye konuştu.



Akarca daha sonra Casals ile birlikte Genel Müdürlük Binası'nın girişinde bulunan 15 Temmuz sergisini gezdi. Darbeye karşı hayatını hiçe sayan



Türk halkının dünyada eşine rastlanmayacak bir cesaret sergilediğini söyleyen Casals, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek bir mesajıyla halkın seferber olması bizim için son derece anlamlı" diye konuştu. - ANKARA