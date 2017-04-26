Türkiye-Güney Sudan İş Birliği Anlaşması

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Güney Sudan ile imzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'na ilişkin, "Bu anlaşma uyarınca, tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık, enerji, balıkçılık, madenler, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öncelikli olarak teşvik edeceğiz. Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan Güney Sudan'a en çok avantaj sağlanan ülke statüsü tanımış olacağız." dedi.



"Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Güney Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması"nın imza töreni, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Güney Sudan Maliye ve Planlama Bakanı Stephen Dhieu Dau'nun katılımıyla Bakanlık toplantı salonunda gerçekleştirildi.



Zeybekci, törendeki konuşmasında, Türkiye'nin sadece Güney Sudan ile değil tüm Afrika ile ticari, siyasi ve ekonomik ilişkilerini geliştirme konusunda kararlılık sergilediğini söyledi.



Kıtanın, Türkiye için sadece ham madde kaynağı ve ürünlerin satılacağı bir pazar olmadığını dile getiren Zeybekci, "Afrika'yı çok önemli bir ticari ortak olarak görüyoruz." diye konuştu.



Türkiye'nin, Afrika stratejisi kapsamında yoksulluğun önlenmesine ve kıtanın dünyayla bütünleşmesine katkı sağladığını ifade eden Zeybekci, son 14 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgisi ve ziyaretleriyle ilişkilerin daha da geliştirildiğini söyledi. Zeybekci, şöyle devam etti:



"Bugün Afrika ile yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ticaret hacmine ulaştık. Türk firmalarının Afrika'daki yatırımları da 6 milyar doların üzerine çıktı. Müteahhitlik projelerinde de 58 milyar dolara yaklaştık. Afrika ile ilişkilerimizin gelişmesine paralel olarak Güney Sudan ile ilişkilerimizin gelişmesini de istiyoruz. Güney Sudan'daki barış ve istikrarın kurularak bir an önce refaha ulaşmasını önemsiyoruz. Oradaki barışla ilgili tüm girişimleri destekliyoruz."



Güney Sudan'ın doğal kaynaklar bakımından zenginliğine işaret eden Zeybekci, sahip olduğu petrolün, ülkenin problemlerinin büyümesine değil, refahına katkı vermesini temenni ettiklerini belirtti.



Zeybekci, Türkiye'nin Afrika'da 39 büyükelçiliği ve 26 ülkede de ticaret müşavirliği bulunduğu, Türk Hava Yollarının en çok noktaya uçuş yapan havayolu şirketi olduğunu ifade etti.



Afrika ile paralel olarak kıtanın en genç ülkesi Güney Sudan ile ilişkilerin geliştirilmesine de önem verdiklerinin altını çizen Zeybekci, şunları kaydetti:



"Türk firmalarını Güney Sudan'da özellikle enerji ve tarım sektörlerinde yatırım yapmaya davet ediyorum. İş adamlarımızın yatırım yapabilmesi için hukuki ortamın uygun hale gelmesi gerekir. Bu kapsamda Güney Sudan ile Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması imzalayacak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu anlaşma uyarınca tarım, hayvancılık, eğitim, sağlık, enerji, balıkçılık, madenler, bilim ve teknoloji alanlarında iş birliğini öncelikli olarak teşvik edeceğiz. Bu anlaşmayla Dünya Ticaret Örgütü üyesi olmayan Güney Sudan'a en çok avantaj sağlanan ülke statüsü tanımış olacağız. Ayrıca Karma Ekonomik Komisyon mekanizmasını da kuracağız, ekonomik ilişkilerimizi tüm hatlarıyla ele alma şansına sahip olacağız. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi ve Yatırımların Karşılıklı Teşvik Edilmesi ve Korunması Anlaşmalarıyla ilgili çalışmalara da hemen başlamak istiyoruz."



"Türkiye'nin eğitim hizmetlerinden çok memnunuz"



Konuk Bakan Stephen Dhieu Dau da Türkiye ile ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik çalışma yaptıklarını söyledi.



16 Nisan'da gerçekleştirilen halk oylamasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dau, "Halkım, hükümetim ve şahsım adına da 16 Nisan'da gerçekleştirilen referandum konusunda tebriklerimizi iletmek istiyorum." ifadesini kullandı.



Dau, Güney Sudan olarak Türkiye ile iş birliği yapıyor olmaktan onur duyduklarını belirterek, özellikle eğitim hizmetlerine yönelik desteğin önemine dikkati çekti. İmzalanacak anlaşmayla iki ülke arasındaki fırsatların artırılacağını vurgulayan Dau, hükümetinin Türkiye ile mevcut iş birliğinin çok daha yukarıya çekilmesi konusunda istekli olduğunu kaydetti. Türk iş adamlarını Güney Sudan'da yatırım yapmaya davet eden Dau, "İnanıyoruz ki Türk yatırımcılar Güney Sudan'a geldiklerinde kendilerini evlerinde hissedeceklerdir, yatırımlar için koruma sağlanacaktır. Madencilik, tarım, turizm, enerji, altyapı, petrol alanlarına yatırım yapmaya bekliyoruz." diye konuştu.



Konuşmaların ardından Zeybekci ve Dau, "Türkiye ve Güney Sudan Cumhuriyetleri Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması" ile Güney Sudan'ın başkenti Juba'da TİKA Tanıtım Ofisi açılmasına ilişkin anlaşmayı imzaladı.