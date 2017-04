Türkiye - Güney Afrika Ticaret ve Yatırım İş Forumu

SANKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy: "Her iki müttefik ülke arasında ticaret ve yatırımların karşılıklı teşvik ve korunması için anlaşmalar imzalanmıştır"

"İnanıyorum ki her iki ülke ilişkileri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı Jacob Zuma'nın girişimleriyle her geçen yıl güçlenecektir"



ANKARA - SANKON Genel Başkanı Nzaket Emine Atasoy, "Güney Afrika ile ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimizin güçlenmesi için SANKON maddi manevi üzerine düşen bütün görevleri yerine getirecektir" dedi.

Türkiye ile Güney Afrika arasında ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerine katkı sağlamak amacıyla Park Inn by Radisson Otel'de bir forum gerçekleştirildi. Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde, Güney Afrika Cumhuriyeti Milli Gün kapsamında düzenlenen forumda SANKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy ve Güney Afrika Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane'nin yanı sıra birçok iş adamı ve kadını da yer aldı. Programın açılış konuşmasını yapan SANKON Başkanı Atasoy, 2016 yılının Kasım ayında Pretoria Büyükelçiliğinin organizasyonu ile Güney Afrika'ya bir ziyaret gerçeklestirdiğini, bu ziyarette öncelikle Güney Afrika halkının ve devlet büyüklerinin şahsına, kurumsal kimliklerine, devletimize ve milletimize göstermiş oldukları ilgiden dolayı büyükelçiye teşekkür etti.

Yapmış olduğu ziyarette Johannesburg ve Pretoria şehirlerinde temaslarda bulunduğunu, Afrika Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odalarıyla, Türkiye ile arasında ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla ekonomik ve ticaret işbirliği protokolleri anlaşmaları imzaladığını dile getiren Atasoy, "Güney Afrika ülke olarak Afrika Kıtası devletlerinin lokomotif ülkelerinden birisi olma özelliğine sahiptir. Türk halkı ile Güney Afrika halkı kişisel özellikleriyle, misafirperverlikleriyle ve kültürel özellikleriyle birbirine benzeyen halklardır. İlişkilerimiz en üst seviyede bulunmaktadır, her iki dost ve müttefik ülke arasında ticaret ve yatırımları artırmak için ticaret ve ekonomik işbirliği, çifte vergilendirmeyi önleme, gelir vergisi kaçakçılığının önlenmesi, karşılıklı gümrük yardımı ve turizmde işbirliği ile yatırımların karşılıklı teşvik ve korunması anlaşmaları da imzalanmıştır. İnanıyorum ki her iki ülke ilişkileri Türkiye'nin saygıdeğer Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Güney Afrika Cumhurbaşkanı sayın Jacob Zuma beyefendilerinin girişimleri ile her gecen yıl güçlenecektir. Bu anlamda ekonomik, ticari, ithalat ve ihracat ilişkilerimizin güçlenmesi için Türkiye SANKON maddi manevi üzerine düşen bütün görevleri yerine getirecektir" şeklinde konuştu.

