Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları Konfederasyonu (SANKON) ve Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği iş birliğiyle, iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmek amacıyla Türkiye-Güney Afrika Ticaret ve Yatırım İş Forumu düzenlendi.



Güney Afrika Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Pule Isaac Malefane, Park Inn by Radisson Otel'de düzenlenen forumun açılışında yaptığı konuşmada, Güney Afrika ve Türkiye arasındaki ikili ticari ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, iş dünyasından aralarındaki diyaloğu artırmalarını istedi.



Malefane, iki ülke arasındaki diplomatik ve ticari ilişkilerin her geçen gün geliştiği ve güçlendiği konusunda herkesin emin olması gerektiğini söyledi.



"Güney Afrika Cumhuriyeti Afrika kıtasındaki devletlerin lokomotifi"



SANKON Genel Başkanı Nezaket Emine Atasoy da geçen yıl Kasım ayında Güney Afrika Cumhuriyetine gerçekleştirdiği ziyarette, ekonomik ve ticari ilişkilere katkı sağlamak amacıyla protokol ve iş birliği anlaşmaları imzaladıklarını dile getirdi.



Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Afrika kıtasındaki devletlerin lokomotifi olduğunu belirten Atasoy, iki ülke arasındaki ilişkilerin geldiği boyuta dikkati çekti.



Atasoy, Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti'nin ticaret ve yatırımları artırmak için çifte vergilendirmeyi önleme, gelir vergisi kaçakçılığının önlenmesi, karşılıklı gümrük yardımı, turizmde iş birliği ve karşılıklı teşviklerin korunması alanlarında anlaşmalar imzalandığını ifade ederek, iki ülke cumhurbaşkanlarının girişimleriyle ilişkilerin her geçen yıl artması temennisinde bulundu.



Atasoy, iş forumu gibi organizasyonların iki ülkenin ekonomik ve ticari ilişkilerine katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi.