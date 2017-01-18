Türkiye Gündemine Damga Vuran Spor Olayları

Ajans Press ,Türkiye gündemine damga vuran ve medyanın en çok konuştuğu spor olaylarını belirlediği raporda, futbol ve basketbol branşları ön plana çıktı.

Ajans Press'in medya verilerine göre geçtiğimiz yılın en çok konuşulan spor olayı Beşiktaş'ın şampiyonluğu oldu. Kara kartalların 14. Şampiyonluğu Mayıs ayında 2 bin 748 habere konu oldu. 21 Şubat'ta Galatasaray'la Trabzonspor arasında oynanan maçta, Trabzonsporlu futbolcu Salih Dursun tarafından maçın hakemi Deniz Ateş Bitnel'e gösterilen kırmızı kart gündeme bomba gibi düşmüştü. Türk Telekom Arena'da yaşanan tarihi gece Şubat ayında 911 yazılı basın haberine konu oldu. Beşiktaş'ın yeni mabedi Vodafone Arena, 10 Nisan'da kapılarını açtı. Devlet protokolüyle açılışı gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk akıllı stadyumu Nisan ayı boyunca 856 habere konu olarak sporun en çok konuşulan başlıkları arasındaki yerini aldı. 27 Nisan'da, EuroCup finalinde Strasbourg'u deviren Galatasaray Odeabank, Avrupa'nın iki numaralı kupasının sahibi oldu. Sarı kırmızılılar 505 haberle konuşulurken, Avrupa'nın bir numaralı kupası Euroleague'i kıl payı kaçıran Fenerbahçe, 408 haberle sporun en çok konuşulan beş başlığı arasındaki yerini almayı başardı.