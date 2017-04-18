Türkiye Google'da Referandumla Alakalı En Çok Hangi Aramaları Yaptı?

Refendum günü ve referandum süresinde Türkiye'nin neleri merak ettiği Google Trends üzerinden açıklandı.

Türkiye Google'da Referandumla Alakalı En Çok Hangi Aramaları Yaptı?

Refendum günü ve referandum süresinde Türkiye'nin neleri merak ettiği Google Trends üzerinden açıklandı.

Google'ın verileri, Türkiye'den anayasa referandumuyla ilgili en fazla aramanın 15 Nisan Cumartesi günü, yani referandumdan bir gün önce yapıldığını gösteriyor.

Aramalarda referandumla alakalı şu başlıklar çok kullanıldı:

2017 anayasa değişikliği maddeleri


yeni anayasa maddeleri


yeni anayasa değişikliği maddeleri


referandum maddeleri


18 madde

Google Trends verilerinde göre, anayasa değişikliği paketinin içeriğine dair aramaların en yoğun olduğu kentler şöyle sıralandı:

Samsun


Ankara


Konya


Mersin


Bursa

Referandum gecesi ise Google Trends'in verilerine göre, Türkiye'de en çok Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arandı.

Google Trends verilerine göre 16 Nisan'da Türkiye'de en çok yapılan ilk 5 ise arama şu şekilde:

ABD Doları, Türk Lirası


CHP, Çetin Osman Budak, Antalya


Harran, Şanlıurfa


Tunceli, Bayburt, Erzincan


Binali Yıldırım, Ankara

Kaynak: Ontrava.com

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