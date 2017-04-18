Türkiye Google'da Referandumla Alakalı En Çok Hangi Aramaları Yaptı?
Refendum günü ve referandum süresinde Türkiye'nin neleri merak ettiği Google Trends üzerinden açıklandı.
Refendum günü ve referandum süresinde Türkiye'nin neleri merak ettiği Google Trends üzerinden açıklandı.
Google'ın verileri, Türkiye'den anayasa referandumuyla ilgili en fazla aramanın 15 Nisan Cumartesi günü, yani referandumdan bir gün önce yapıldığını gösteriyor.
Aramalarda referandumla alakalı şu başlıklar çok kullanıldı:
2017 anayasa değişikliği maddeleri
yeni anayasa maddeleri
yeni anayasa değişikliği maddeleri
referandum maddeleri
18 madde
Google Trends verilerinde göre, anayasa değişikliği paketinin içeriğine dair aramaların en yoğun olduğu kentler şöyle sıralandı:
Samsun
Ankara
Konya
Mersin
Bursa
Referandum gecesi ise Google Trends'in verilerine göre, Türkiye'de en çok Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arandı.
Google Trends verilerine göre 16 Nisan'da Türkiye'de en çok yapılan ilk 5 ise arama şu şekilde:
ABD Doları, Türk Lirası
CHP, Çetin Osman Budak, Antalya
Harran, Şanlıurfa
Tunceli, Bayburt, Erzincan
Binali Yıldırım, Ankara