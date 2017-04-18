Türkiye Google'da Referandumla Alakalı En Çok Hangi Aramaları Yaptı?

Refendum günü ve referandum süresinde Türkiye'nin neleri merak ettiği Google Trends üzerinden açıklandı.



Google'ın verileri, Türkiye'den anayasa referandumuyla ilgili en fazla aramanın 15 Nisan Cumartesi günü, yani referandumdan bir gün önce yapıldığını gösteriyor.



Aramalarda referandumla alakalı şu başlıklar çok kullanıldı:



2017 anayasa değişikliği maddeleri





yeni anayasa maddeleri





yeni anayasa değişikliği maddeleri





referandum maddeleri





18 madde



Google Trends verilerinde göre, anayasa değişikliği paketinin içeriğine dair aramaların en yoğun olduğu kentler şöyle sıralandı:



Samsun





Ankara





Konya





Mersin





Bursa



Referandum gecesi ise Google Trends'in verilerine göre, Türkiye'de en çok Yüksek Seçim Kurulu (YSK) arandı.



Google Trends verilerine göre 16 Nisan'da Türkiye'de en çok yapılan ilk 5 ise arama şu şekilde:



ABD Doları, Türk Lirası





CHP, Çetin Osman Budak, Antalya





Harran, Şanlıurfa





Tunceli, Bayburt, Erzincan





Binali Yıldırım, Ankara