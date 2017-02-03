Türkiye Golf Turu'nun ilk ayağı başladı



Türkiye Golf Federasyonu'nun (TGF) düzenlediği Türkiye Golf Turu'nun birinci ayağı, Belek Turizm Merkezi'ndeki Gloria Golf Kulübü'nde başladı.



Toplam 10 ayaktan oluşan turnuvanın birinci ayağında, Kemer Golf Club, Klassis Golf Club, Ankara Golf Club, Carya Golf Club, Serik Belediyesi Golf Club, İstanbul Golf Club, Belek Golf Club ve TGF Golf Club takımlarından en düşük handikaplı 12 kadın ve 18 erkek sporcu mücadele ediyor.



Sporcular vuruş sayısı oyunu (strokeplay) formatında günde 18 çukurdan üç gün toplamda 54 çukurda mücadele edecek. Birinci ayağı 5 Şubat Pazar günü sona erecek turnuvanın ikinci ayağı ise 17-19 Şubat tarihleri arasında Belek Titanic Golf Club'da, üçüncü ayağı 3- 5 Mart tarihleri arasında Belek Kaya Palazzo Golf Club'da oynanacak.



Altıncı ayak sonundaki sıralamada hem kadın hem de erkeklerde ilk ikide yer alacak golfçüler, Avrupa Takım Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etmeye hak kazanacak.