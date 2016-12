Türkiye-Gine Iş Forumu - Milli Eğitim Bakanı Ismet Yılmaz - Istanbul

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :



Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'ın konuşması Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Gine ile eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandığını anımsatarak, "Umuyorum Gine Cumhurbaşkanı Sayın Conde, okullarda Türkçe'nin de yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda destek verecektir." dedi.

Türkiye-Gine İş Forumunda konuşan Yılmaz, toplantıya sadece Milli Eğitim Bakanı olarak değil aynı zamanda Karma Ekonomik Komisyon Eş Başkanı olarak katıldığını belirterek, iki ülke arasındaki 50-60 milyon dolarlık ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koyduğu 250 milyon dolarlık hedefe ulaşılması gerektiğini anlattı.

250 milyon dolarlık hedefe ulaşmak için her iki ülkenin de potansiyeli olduğunu yineleyen Yılmaz, enerji, tarım, maden ve turizmi, iş birliği alanları olarak sıraladı.

Ankara'da dün iki ülke arasında eğitim alanında iş birliği anlaşması imzalandığını hatırlatan Yılmaz, Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde'nin, okullarda Türkçe'nin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda destek vereceğini umduğunu belirtti. Yılmaz, Türkiye olarak Gine'yi, Afrika'ya açılan kapı olarak gördüklerini ve çok önemsediklerini ifade ederek, "Gine, kalkınma yolunda yalnız yürümeyecek. Türkiye mutlaka bu yürüyüşte her zaman Gine'nin yanında olacak." dedi. Türk iş adamlarını Gine'ye yatırıma davet eden Yılmaz, konuşmasını şöyle tamamladı: "Gine'deki yetkililerle anlaştıktan sonra proje bazlı olarak mutlaka Ankara'ya gelmenizi, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin de Türkiye'nin hangi projeye destek vermesi gerektiğini bize ilettiğinizde biliniz ki Türkiye bu desteği verecektir. Gine Hükümetiyle anlaştığınız her projeye Türkiye Cumhuriyeti de destek verecek. İstiyoruz ki cumhurbaşkanlarımızın koymuş olduğu kalkınma hedeflerine en kısa zamanda ulaşalım. Ocak ayı sonunda Türk Hava Yolları da doğrudan sefere başlıyor. Bu, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek ve ticaret hacmini yükseltmek için de önemli bir fırsattır."

Konuşmaların ardından İsmet Yılmaz ve davetliler aile fotoğrafı çektirdi.