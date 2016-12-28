Türkiye-Gine İş Formu

Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde ve Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) düzenlediği "Türkiye-Gine İş Forumu"na katıldı. Toplantıda DEİK Başkanı Ömer Cihad Vardan'ın yanı sıra iki ülkeden iş adamları da yer aldı.



Programda bir konuşma yapan İsmet Yılmaz, Türkiye-Gine Karma Ekonomik Konseyi eş başkanı olarak toplantıda bulunduğu belirterek, "İki ülke arasında ticaret hacmi 50-60 milyon dolar hiçbir zaman gerçek rakamı yansıtmamaktadır, gerçek potansiyeli yansıtmamaktadır. Sayın Cumhurbaşkanlarımızın koymuş olduğu bir hedef var. En kısa zamanda 250 milyon dolara ulaşmamız lazım" dedi.



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Bakan Yılmaz, Gine heyetine hitaben "Biz hem enerji alanında, hem tarım alanında, hem maden alanında, hem turizmde ve dün eğitim alanında iş birliği sözleşmesini imzaladık. Gine okullarında yabancı dil olarak Türkçe'nin öğretilmesi konusunda Sayın Cumhurbaşkanı destek verecektir. Biz Gine'yi Afrika'ya açılan kapı olarak görüyoruz ve inşallah el birliği içerisinde kalkınma yolunda yalnız yürümeyeceksiniz. Mutlaka her zaman Türkiye bu yürüyüşte sizin yanınızda olacaktır. İş adamlarımızı Gine'ye yatırım yapmaya davet ediyoruz. Gine'deki yetkililerle anlaştıktan sonra mutlaka proje bazı Ankara'ya gelmenizi, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de bu projeye hangi desteği vermesi gerektiğini bize ilettiğinizde, Türk hükümeti de destek olacak. İstiyoruz ki bu kalkınma yolunda koymuş olduğumuz hedeflere en kısa zamanda ulaşalım. Ocak ayının sonunda Türk Hava Yolları doğrudan sefere başlıyor. Bu iki ülke arasındaki ticaret hacmini ve diğer ilişkileri geliştirmek açısından da büyük bir fırsattır" diye konuştu.



Gine Cumhurbaşkanı Alphe Conde, "Ben Sayın Erdoğan gibi pragmatiğim. Ülkemize gelen iş adamları benimle görüşebiliyorlar" dedi. Conde, iki ülke arasında 250 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmak istediklerini belirtti. - İstanbul