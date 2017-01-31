Denizli Emniyet Müdürlüğü ekipleri şehrin çeşitli yerlerinde uygulama yaptı.



Asayiş Şube, Trafik Denetleme Şube, Kaçakçılık ve Organize Suçlar, Çevik Kuvvet, Uyuşturucu ile Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele müdürlüklerinde görevli çok sayıda emniyet personeli, şehrin değişik yerlerinde eş zamanlı uygulama yaptı.



Hal Kavşağı'nda yapılan uygulamaya, narkotik köpeği "Çakır" da katılırken İzmir yönünden gelen araçlarda arama yapıldı, kimlik kontrolleri yapılan yolcuların üstleri arandı.



Öte yandan, Türkiye genelindeki huzur operasyonu kapsamında Denizli'de yapılan uygulamaya 410 personel katılırken, 6 bin 300 kişinin sorgulandığı, hakkında arama kararı olan 7 kişinin yakalandığı öğrenildi.



Yapılan uygulamada, 5 silah ele geçirilirken, 14 iş yeri hakkında cezai işlem yapıldığı, 10 aracın trafikten men edildiği, yaklaşık 25 bin lira para cezası kesildiği belirtildi.