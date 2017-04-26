IHAAW163537-ASA/26-04-2017



- Türkiye genelinde yürütülen FETÖ Operasyonu kapsamında Giresun'da 6 kişi gözaltına alındı



GİRESUN (İHA) - FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Giresun'da 6 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahısların FETÖ örgütüne bağlı okullarda daha önce öğretmenlik yaptığı belirlenirken, şahısların işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.

(BK-ÖS-Y)



26.04.2017 16: 36: 00 TSI

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