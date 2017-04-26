Türkiye Genelinde Yürütülen Fetö Operasyonu Kapsamında Rize ve Gümüşhane'de 9 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ’nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Rize’de 7 kişi ve Gümüşhane’de 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı.

Türkiye Genelinde Yürütülen Fetö Operasyonu Kapsamında Rize ve Gümüşhane'de 9 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Rize'de 7 kişi ve Gümüşhane'de 2 kişi olmak üzere toplam 9 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - TRABZON

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