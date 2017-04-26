Türkiye Genelinde Yürütülen Fetö Operasyonu Kapsamında Trabzon'da 4 Kişi Gözaltına Alındı

FETÖ'nün emniyet teşkilatını kapsayan mahrem yapılanmasına yönelik olarak Ankara merkezli 81 ilde 8 bin 500 polisin katılımıyla eş zamanlı düzenlenen operasyon kapsamında Trabzon'da 4 FETÖ mensubu gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü kaydedildi. - TRABZON