Türkiye Genelinde Konut Fiyatları Yükseldi En Çok Artış Bursa'da Yaşandı

Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan emlak endeksi 2017 yılı Mart ayı sonuçlarına göre konut fiyatlarında yüzde 1.16 oranında artış yaşandı.



'Reidin-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi' ve 'Reidin Emlak Endeksi' Mart ayı sonuçlarına göre, Türkiye genelinde konut fiyatları yükseldi en çok artış ise Bursa'da yaşandı. Türkiye genelinde 68 il, 242 ilçe ve 1202 mahalleyi kapsayan emlak endeksi 2017 yılı Mart ayı sonuçlarına göre konut fiyatlarında yüzde 1.16 oranında artış yaşandı. Mart ayında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği şehir Bursa, en çok azaldığı şehir ise Çankırı oldu.



Yeni Konut Fiyat Endeksi'ne göre ise, Mart ayı fiyat artışı, bir önceki aya göre yüzde 0.23, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 2.36 oranında gerçekleşti. Satışlarda banka kredisi kullanım oranının yüzde 33 olduğu Mart ayında, stok erime hızı yüzde 6 olarak gerçekleşti. Yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı ise yüzde 10'a yükselerek, son 6 aylık ortalamanın üzerine çıktı.



Yeni Konut Fiyat Endeksi 2017 yılı Mart ayı sonuçlarını değerlendiren GYODER Başkanı Aziz Torun, 1 Şubat'ta başlayıp 31 Mart 2017'de sona eren 'Gayrimenkulde Güç Birliği-20 yıl vade düşük faiz kampanyasının olumlu etkilerinin endekse yansıdığını belirterek, "Mart ayında banka kredisi kullanım oranı yüzde 33 olarak gerçekleşti. Şubat ayında bu rakam 'Güç Birliği' kampanyası ile birlikte yüzde 48'lik oran ile son bir yılın en yüksek kredi kullanımına ulaşmıştı.Yüzde 6.5ile son 16 ayın en yüksek stok erime hızına ulaşılan Şubat ayına göre, Mart ayında yüzde 6 olarak gerçekleşen stok erime hızında da 'Güç Birliği' kampanyası etkili oldu. Ayrıca Türkiye'de yatırım yapan yabancılara 'vatandaşlık hakkı' verilmesiyle ilgili düzenlemenin ardından Mart ayında yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı yüzde10'a yükselerek, son 6 ayın ortalaması olan yüzde 8'in üzerine çıktı" dedi.



Yeni konutların fiyatı Mart'ta yüzde 0.23 arttı



Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0.23 oranında artış gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2.36 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise yüzde 73.70 oranında artış yaşandı. Mart ayında İstanbul Asya yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.28 oranında;İstanbul Avrupa yakasında yer alan markalı konut projelerinde yüzde 0.06 oranında fiyat artışı oldu. Endeksin başlangıç dönemine göre ise İstanbul Asya yakasındaki projeler Avrupa yakasına kıyasla 9.9 puan fazla artış gösterdi.



Markalı projelerden konut satın alan tüketicinin banka kredisi kullanma oranı Mart ayında yüzde 33 oranında gerçekleşti. Kasım ayında yüzde 15, Aralık'ta yüzde 22 Ocak'ta yüzde 27 olan banka kredisi kullanım oranı, Şubat'ta yüzde 48'e yükselerek, son bir yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.



1+1'lerin satışı azaldı; 2+1, 3+1 ve 4+1'de artış sürüyor



Mart ayında satışı gerçekleştirilen konutların yüzde 33'ü bitmiş,yüzde 67'si ise bitmemiş konut stoklarından oluştu. Mart ayında, bir önceki aya göre, 1+1 konut tipi satışı yüzde 0.51 oranında azaldı. 2+1 konut tipinde yüzde 0.40, 3+1 konut tipinde yüzde 0.51ve 4+1 konut tipinde yüzde 0.33 oranında artış yaşandı. 51-75 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.53 oranında azalma yaşanan Mart ayında, 76-100 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.36 oranında, 101-125 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.34,126-150 metrekare büyüklüğe sahip konutlarda yüzde 0.35,151 metrekare ve daha büyük alana sahip konutlarda ise yüzde 0.27 oranında artış görüldü.



Markalı konut projelerinde gerçekleştirilen satışların yüzde 10'luk oranı yabancı yatırımcılara yapıldı. Yüzde 10'a yükselerek, son 6 aylık ortalama yüzde 8'in üzerine çıkan yabancı yatırımcılara yapılan satış oranı, Şubat'ta yüzde 4,Ocak'ta ise yüzde 3 oranında gerçekleşmişti.



Konut fiyatlarının en çok yükseldiği şehir Bursa



Mart ayında metrekare başına konut satış fiyatları yüzde 2.11 oranında artan Bursa, fiyatların en çok yükseldiği şehir oldu. Aynı dönem içerisinde konut satış fiyatlarının en çok azaldığı şehir ise yüzde 1.04 oranı ile Çankırı oldu. Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 0.2 oranında ve geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4.14 oranında artış gerçekleşti. Mart ayında metrekare başına konut kira değerleri yüzde 2 oranında artan Zonguldak, kiraların en çok yükseldiği şehir oldu. Van ise yüzde 2'lik oranla bu dönemde konut kira değerlerinin en çok azaldığı şehir oldu.



En yüksek yıllık kira getirisi Aydın, Van ve Bilecik'te



Amortisman süresi (yatırımın sağladığı kira benzeri gelirlerle kendisini geri ödeme süresi ) bakımından, satın alınan evlerin kiraya verildiğinde alış fiyatını en kısa sürede karşılayabildiği illerin başında Aydın gelirken, yıllık brüt kira getirisi bakımından en yüksek getiri oranları Aydın, Van ve Bilecik şehirlerinde ölçüldü. Yıllık artış oranları değerlendirildiğinde, satılık konut fiyatlarının en çok yükseldiği ilk 3 il; Balıkesir(yüzde 28.42), Muğla(19.32) ve Tekirdağ(19.12)oldu. - İSTANBUL