Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 92 ekip, 71 bin 284 personelin katılımıyla 7 bin 266 hassas noktada, "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı.