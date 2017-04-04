Türkiye Genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına Bağlı 13...
Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 92 ekip, 71 bin 284 personelin katılımıyla 7 bin 266 hassas noktada, "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı.
Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 92 ekip, 71 bin 284 personelin katılımıyla 7 bin 266 hassas noktada, "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı.
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