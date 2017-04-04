Türkiye Genelinde 71 Bin Personelle 'Huzur Türkiye-4' Operasyonu düzenlendi

Türkiye genelinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ile Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına bağlı 13 bin 92 ekip, 71 bin 284 personelin katılımıyla 7 bin 266 hassas noktada, "Huzur Türkiye-4" operasyonu başlatıldı.

İSTANBUL'DA 5 BİN POLİS GÖREV YAPTI

"Türkiye Huzur" uygulaması kapsamında, İstanbul'da 39 ilçede 5 bin polisin katılımıyla hava destekli olarak eğlence mekanları ile umuma açık yerler ve denizde denetim gerçekleştiriliyor.

BÜTÜN EKİPLER SAHADA

Ülke genelinde akşam saatlerinde başlayan asayiş uygulamasına İstanbul'da, Narkotik Suçlarla Mücadele, Mali Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Çevik Kuvvet ve trafik ekipleri katılıyor.

Şüpheli kişilere yönelik Genel Bilgi Tarama (GBT) kontrolleri yapılan denetimlerde, aranan şahıslar, silah, bıçak, uyuşturucu madde taşıyan şüpheliler üzerinde duruluyor.

HELİKOPTERLER DE DESTEK VERİYOR

Sahil şeridi olan ilçelerde uygulamaya deniz polisi ekipleri de katılırken, yol uygulamalarında otomobillerin iç ve bagaj kısımları da aranıyor.

Geniş güvenlik önlemi alınarak sürdürülen "Türkiye Huzur" uygulamasına, polis helikopteri destek veriyor.