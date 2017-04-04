Türkiye Genelinde 71 Bin Personelin Katılımıyla "Huzur" Uygulaması

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türkiye genelinde 71 bin 284 personelin katılımıyla "Huzur Türkiye-4" uygulaması gerçekleştirdi.



EGM'den yapılan açıklamaya göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı eş zamanlı olarak ülke genelinde stratejik öneme sahip bölgelerle özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde Huzur Türkiye Uygulamalarının 4'üncüsünü gerçekleştirdi.



Yurt genelinde belirlenen 7 bin 266 noktada gerçekleşen uygulamaya toplam 71 bin 284 personel, 13 bin 92 ekip (12 bin 998'si kara, 12'si hava, 82'si deniz) ve 371 görev köpeğinin katıldığı bildirildi. Açıklamada, "Uygulamayla aranan şahıs ve araçların yakalanması, suç işleme amacındaki şahısların caydırılması amaçlanıyor" denildi.



Ankara'da gerçekleştirilen uygulamada, şehrin çeşitli noktalarında görev alan ekipler, şüpheli gördükleri araç ve şahıslar üzerinde arama gerçekleştirdi. Umuma açık alanlarda uygulama gerçekleştiren ekipler, işyerlerinde bulunan şahısların üslerini aradı ve kimlik kontrolü yaptı. - ANKARA