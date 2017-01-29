Türkiye Gençlik Teşkilatından Cumhurbaşkanlığı Sistemine Destek

Türkiye Gençlik Teşkilatı Genel Başkanı Hakan Polat, "Tek millet, tek devlet, tek bayrak ülküsünü yaşatabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet' diyoruz." dedi.



Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Hasan Paşa Hanı'nda basın toplantısı düzenleyen Polat, teşkilat olarak Cumhurbaşkanlığı sistemine destek vereceklerini belirterek, "81 İliz, Hepimiz Biriz"sloganıyla referandumda "Evet" oyu kullanacaklarını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdikleri desteğin süreceğini belirten Polat, şunları ifade etti:



"Biz Türkiye gençliği olarak ilk referandumda 'Evet' startını Diyarbakır'da verdik. Ay yıldızlı bayrağımızın gökyüzünden dalgalanması, dünya coğrafyasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi iradesiyle karar verebilmesi, ülkemizde yaşanan darbelerin bir daha yaşanmaması, gençliğimizin tarih sayfalarında kaybolmaması ve tek millet, tek devlet, tek bayrak ülküsünü yaşatabilmemiz için Cumhurbaşkanlığı sistemine 'Evet' diyoruz."